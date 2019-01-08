Sony, PlayStation 4 Satış Rakamlarını Açıkladı

Sony tarafından yapılan açıklamaya göre şu ana kadar toplamda 91.6 milyon adet PlayStation 4 satılırken; yılın oyunu seçilen God of War, başarılı satış grafiğinin bir numaralı nedeni gösterildi.

Sony Interactive Entertainment, 2018’in sona ermesiyle birlikte geride bıraktığımız yıla ve PlayStation 4’ün piyasaya çıkışından bu yana elde ettiği toplam başarıya ait rakamları açıkladı. Yapılan açıklamaya göre yalnızca Kasım-Aralık dönemini kapsayan tatil sezonunda 5,6 milyon PlayStation 4 satmayı başaran Sony, ürünü piyasaya sürdüğünden bu yana ise toplamda 91.6 milyon birim satmayı başardı.

Oyunlara baktığımızda ise yine sadece tatil sezonunda 50,7 milyonun üzerinde oyunun satıldığını, 31 Aralık 2018 itibari ile ise satılan toplam PlayStation 4 oyunu sayısının 876 milyonu aştığı görülüyor. Satışlarla ilgili olarak Ekim ayında da bir açıklama yapan Sony, etkili bir çıkış yapan God of War'ın, 86,1 milyon birim satılmasındaki en önemli etkenlerden biri olduğunu söylemişti.

Sony’nin üzerinde durduğu bir diğer başarı ise Marvel’ın son oyunu Spider-Man’e ait. 25 Kasım’da PlayStation 4 sahipleri ile buluşan Spider-Man, 1 ay gibi kısa bir süre için 9 milyonun üzerinde kopya satmayı başardı. Ayrıca Japonya merkezli şirket tarafından yapılan açıklamaya göre PlayStation Network abone sayısı 90 milyonu aşmış durumda.