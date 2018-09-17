Sony, Playstation 5 İle PSN'de Büyük Yenilikler Yapacak

PlayStation 3'ten yeni jenerasyona geçişinde PSN'de devrimsel yenilikler yapan Sony, PS5 için çok daha devrimsel yenilikler planlıyor.

Sony, her ne kadar bu jenerasyonda PSN'de oldukça sevindirici yeniliklerle karşımıza çıksa da artık PS4'ün eko-sistemdeki ömrü sona ermeye yakın. Bu açıdan son 1-2 yıla girmişken devasa bir yenilik beklemek hayalcilik olacaktır. Neticede konsol sattırmak isteyen firmaların yeniliklerini bir sonraki jenerasyona saklamasına alışığız.

Görünen o ki Sony, planladığı yenilikleri PS5'in çıkışına saklıyor. Uzunca süredir beklenen 'PSN adı değiştirme' ve aylık ödeme sistemiyle PS NOW benzeri bir sistem kurulması gibi yenilikler için bir süre daha beklemek durumundayız.

Windows Central yazarı Jez, resmi Twitter hesabı üzerinden duyduğu bir dedikoduyu paylaştı:

"Sony'nin PS5 ile birlikte PSN için büyük bir platform/altyapı güncellemesi üzerinde çalıştığında dair duyumlar aldım. Yerlerinde saymamakta kararlılar."

Maalesef Jez, Sony'nin neler planladığına dair detay vermedi. Ancak zaten oyuncuların uzunca süredir beklediği yenilik ve değişimler belli. Umuyoruz en azından PS5'e geçiş döneminde beklenen yenilikleri görebiliriz.