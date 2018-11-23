Sony, PlayStation 5'te AMD Ryzen Kullanacak

Reddit'te yayılan bazı dedikodulara göre Sony, PlayStation 5'te ek güç desteği olarak AMD Ryzen işlemcilerden yararlanacak.

Sony'nin E3 2019'dan PlayStation'ı çekmesi, Reddit'te bir gün öncesinde paylaşılan bir gönderiyi gören kullanıcılar hariç birçok kişiyi şaşırttı. Bir Reddit kullanıcısı olan RuthenicCookie, Sony'nin PlayStation ile ilgili planları konusunda bilgi sahibi biri gibi görünüyor. Konsol oyuncularının ilgisini çekecek birçok bilginin arasında, bizim de dikkatimizi çeken bir başka nokta var. Bahsedilenlere göre Sony, oyun konsolunun yeni serisi olacak PlayStation 5'te AMD Ryzen işlemcilerden yararlanacak.

Yapılan bu hamlenin taktiksel açıdan sebepleri olduğu düşünülmekte. Sony'nin CPU gücünü, FPS düşüşü yaşamadan kullanıcıya 4K/60 FPS deneyimini sunmak için artırma gereği duyduğu tahmin ediliyor. RuthenicCookie, şu anki planlarında Sony'nin sekiz çekirdekli bir Ryzen işlemci kullanması yönünde konsolun fiyatını 500$ seviyesine çekeceğini de söylüyor.

Belli olmaz fakat önümüzdeki yıl, Sony'nin gerçekten de PlayStation 5 için bir tanıtım videosu paylaşması bekleniyor. Ayrıca konsolun 2020'nin tatil zamanlarından birinde satışa sunulması bekleniyor. Bunun dışında geliştirici kitleri hazırlandı, yani konsolların sistem özellikleri kesinleşmeye başladı. Bu belki de birinci veya ikinci nesil Ryzen APU kullanılacağını görmemiz manasına gelebilir.

Henüz Microsoft'un konuyla veya kendi konsollarıyla ilgili ne düşündüğü hakkında bir bilgi sahibi değiliz, ama gitgide yükselerek gelişen oyun konsolları sayesinde beklenenden daha yakın bir zamanda Ryzen işlemcili oyun konsolları çıkarılabileceğini tahmin ediyoruz.