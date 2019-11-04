Sony’nin yeni nesil oyun konsolu olacak PlayStation 5 için uygun bir fiyat belirleyeceği iddia edildi. PlayStation 5'in tanıtılmasına hala bir yıldan uzun bir süre olsa da özellikler ve fiyatı ile ilgili spekülasyonlar günden güne artıyor.

Sony’nin yeni oyun konsolu olacak PlayStation 5’in piyasaya sürülme tarihi yaklaştıkça oyun konsolu hakkında daha fazla haber ortaya çıkıyor. PlayStation 5 ile ilgili en fazla merak edilen konulardan biri de fiyatı. PS5’in fiyatı ile ilgili daha önce yayınlanan rapor ve haberlerde, PlayStation 5’in teknolojisi ve donanımı göz önünde bulundurularak fiyatının 600 avro civarında olacağı iddia edilmişti.

Ancak bu hafta Sony’den gelen haberler, bu miktarın Sony’i tarafından değiştirildiğini gösteriyor. PlayStation’la ilgili yayın yapan PushSquare internet sitesi, Sony yöneticilerinin bu hafta başlarında bir finansal brifingin parçası olarak yatırımcılara yaptıkları açıklamada, şirketin yeni cihazı ile piyasaya giriş ve pazarda kabul edilebilirlik konusuna odaklandığını öne sürdüler.

PushSquare editörleri, şirket yöneticilerinin yatırımcılara verdiği bilgilerin, tüketicilerin adil olarak kabul edeceği bir fiyat belirlemek istediği anlamına gelebileceğini ileri sürdüler. Editörler bu şekilde, PS5 fiyatlarının kullanıcılar için uygun olacağı iddia etmiş oldu. Ancak fiyatın ne kadar olacağı sorusu hala cevap bulabilmiş değil.

Ekim ayında Daily Star’ın gerçekleştirdiği bir ankette PlayStation hayranları, PS5’e PS4, PS4 Pro ve hatta PS3’ün çıkış fiyatından fazla olacağını düşündüklerini belirttiler. Ankete katılanların yüzde 71’i, 399 avrodan fazla bir miktarı PlayStation 5 için ödemek istemiyor.

PlayStation 5 ile ilgili gerçekleştirilen başka anketlerde de insanlar PlayStation 5 için 400 ile 500 avro arasında bir fiyat ile beklediklerini belirttiler. PlayStation 5’in fiyatı hala netleşmedi. Ancak PlayStation hayranları Sony’nin yeni oyun konsolu olacak PlayStation 5’i büyük bir heyecanla bekliyor.