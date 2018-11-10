Sony, PlayStation Classic İçin Farklı Emülatör Kullanacak

NES ve SNES Classic mini konsollarını takip eden Sony, Nintendo'nun peşinden gidiyor.

Önümüzdeki ay Playstation 1 benzeri bir konsol tanıtacak olan Sony, Nintendo'nun Nes emülatörlerine benzer klasik oyunları oynatabilen Playstation Classic modeli hakkında bilgiler vermişti. 32 bitlik olan bu yeni konsol en unutulmaz 20 klasik oyun ile birlikte gelecek.

Nintendo’nun klasik sistemleri gibi, PlayStation Classic de oyunlarını çalıştırmak için bir emülatöre ihtiyaç duyacak. Edinilen bilgilere göre Sony, bu yeni konsolunda 2000 ve 2003 yılları arasında Windows, Mac ve Linux için geliştirilen açık kaynaklı PCSX emülatörünün modern bir versiyonu olan PCSX ReARMed emülatörünü kullanacak.

Bazı oyun hayranları Sony'nin bu emülatörü kullanmasını biraz şaşırtıcı buluyor, çünkü Sony yıllar önce korsan oyunlara karşı verdiği mücadelede bu emülatör şirketi en büyük rakiplerinden biriydi. Her ne kadar o yıllarda oyunlar ROM olarak dağıtılsa da yine de bu yasa dışıydı ve oyun geliştiricileri tarafından hoş karşılanmıyordu.

Nintendo, NES ve SNES Classic emülatörlerini kendisi geliştirmişken, Sony'nin Playstation Classic modelinde farklı bir şirketin emülatörünü kullanacak olması bazı oyuncular tarafından eleştiriliyor. Şirket büyük ihtimalle zaman ve para harcayarak PCSX emülatörü kadar başarılı bir iş çıkaramayağını biliyor. Yine de bu durum çoğu oyuncu tarafından hoş karşılanmıyor.