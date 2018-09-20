PlayStation Classic, Ağabeyi 'PlayStation' ile Karşı Karşıya

Dün itibarı ile Sony, herkesi hem şaşırtacak hem de mutlu edecek bir haberle PlayStation'ın modernize edilmiş ve küçültülmüş versiyonunu duyurmuştu. Bugün ise boyutlarla ilgili fotoğraflar elimize geçti.

Sony'nin 3 Kasım'da oyuncularla buluşturacağı yeni konsol, içerisinde 20 farklı oyun, HDMI bağlantısı ve gücünü USB'den alabilecek kadar portatif ve hafif bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor olacak. Dün sizlerle konsolun duyurusunu paylaşmıştık. Dilerseniz önce o haberimize bir göz atabilirsiniz:

Yayınlanan videodan konsolun neredeyse avucunuza sığacak kadar küçük olduğu görülebiliyordu ancak bunun pazarlama hilesi olup olmadığı merak ediliyordu. Bugün gelen resmi görsellere göre PlayStation Classic; bırakın avuca sığmasını, beraberinde gelen orijinal PlayStation kolundan bile küçük görünüyor.

Duyurulduğundan beri özellikle yurtdışında cihaza inanılmaz olumlu yorumlar gelilyor. Kendi para birimleri üzerinden baktığınızda, bu efsane konsolun hem daha küçük hem de daha portatif versiyonuna 99 TL ödeyerek sahip olacak olsak eminiz biz de müthiş bir haz duyardık.

Bu arada son olarak, konsolla ilgili dün haberdar olmadığımız birkaç bilgiye daha ulaştık. PlayStation Classic, kenarlardan %45, hacim olarak ise %80 daha küçük olacak. 720p ve 480p çözünürlükte oyun oynatacak olan cihaz, 'upscale' yöntemini kullanacak. Yani grafikleri çok daha güzel görmeyi umuyorsanız bu sevdadan vazgeçebilirsiniz. Sony'nin önümüzdeki günlerde, konsolla birlikte gelecek olan diğer 15 oyunu da duyurması bekleniyor.