Sony, 'PlayStation Classic' Konsolunu Duyurdu

Geçtiğimiz dönemlerde Nintendo'dan alışık olduğumuz 'eski konsolların yeniden dizayn edilip satışa sunulması' fikrine Sony de sıcak bakmış olacak ki efsanelerin efsanesi yeniden karşımıza çıkıyor.

Sony, bugün yaptığı duyuruyla PlayStation Classic konsolunu duyurdu. 80 ve 90 neslinin çocukluğunu gömdüğü efsane oyun konsolu PlayStation One'ın yeniden tasarlanmış hali olan bu konsol, neredeyse avucunuza sığacak kadar küçültülmüş ve yeniden tasarlanmış durumda.

PlayStation Classic'te Neler Olacak?

Sony PlayStation Classic

USB şarj kablosu

2 PlayStation kolu

Konsolla birlikte gelen 20 farklı oyun

Yapılan duyuruyla birlikte cihazla gelecek olan 20 oyundan 5'i açıklandı. Oyunlar şu şekilde:

Final Fantasy VII

Jumping Flash

Ridge Racer Type 4

Tekken 3

Wild Arms

Peki ürünün fiyatı ne kadar olacak ve ülkemize gelecek mi?

Ürünün açıklanan resmi fiyatı 99 dolar/euro olarak belirlenmiş durumda. 3 Kasım'da ürünün Avrupa, ABD, Kanada, Avusturalya ve Japonya'da piyasaya çıkacağı belirtildi. Ürünün Türkiye'ye uğrayacağına kesin gözüyle bakıyor olsak da mevcut dolar kurlarıyla fiyat iç açıcı olur mu, işte o kısmı tam olarak bilemiyoruz.