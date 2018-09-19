Sony, 'PlayStation Classic' Konsolunu Duyurdu

Sony, bugün yaptığı duyuruyla PlayStation Classic konsolunu duyurdu. 80 ve 90 neslinin çocukluğunu gömdüğü efsane oyun konsolu PlayStation One'ın yeniden tasarlanmış hali olan bu konsol, neredeyse avucunuza sığacak kadar küçültülmüş ve yeniden tasarlanmış durumda.
PlayStation Classic'te Neler Olacak?
- Sony PlayStation Classic
- USB şarj kablosu
- 2 PlayStation kolu
- Konsolla birlikte gelen 20 farklı oyun
Yapılan duyuruyla birlikte cihazla gelecek olan 20 oyundan 5'i açıklandı. Oyunlar şu şekilde:
- Final Fantasy VII
- Jumping Flash
- Ridge Racer Type 4
- Tekken 3
- Wild Arms
Peki ürünün fiyatı ne kadar olacak ve ülkemize gelecek mi?
Ürünün açıklanan resmi fiyatı 99 dolar/euro olarak belirlenmiş durumda. 3 Kasım'da ürünün Avrupa, ABD, Kanada, Avusturalya ve Japonya'da piyasaya çıkacağı belirtildi. Ürünün Türkiye'ye uğrayacağına kesin gözüyle bakıyor olsak da mevcut dolar kurlarıyla fiyat iç açıcı olur mu, işte o kısmı tam olarak bilemiyoruz.