Sony, PlayStation Classic'te Yüklü Gelecek Oyunları Açıkladı

Sony, 3 Aralık'ta çıkacak olan PlayStation Classic'te ön yüklü olarak gelecek oyunların listesini yayınladı.

Sony, ilk PlayStation'ın çıkış yıldönümü olarak 3 Aralık 2018'de çıkacak PlayStation Classic konsolunun yanında gelecek olan oyunların tam listesini açıkladı. Listede Grand Theft Auto, Final Fantasy VII ve Twisted Metal gibi oyunlar var. Sony, paylaştığı bu tam liste ile daha önceden paylaşılmış olan beş oyunluk listeyi genişletmiş oldu. Aşağıda yer alan oyunların hepsi konsola ön yüklü olarak gelecek.

Battle Arena Toshinden

Cool Boarders 2

Destruction Derby

Final Fantasy VII

Grand Theft Auto

Intelligent Qube

Jumping Flash

Metal Gear Solid

Mr Driller

Oddworld: Abe’s Oddysee

Rayman

Resident Evil Director’s Cut

Revelations: Persona

Ridge Racer Type 4

Super Puzzle Fighter II Turbo

Syphon Filter

Tekken 3

Tom Clancy’s Rainbow Six

Twisted Metal

Wild Arms

Duyurusu Eylül ayında yapılmış olan PlayStation Classic, bu oyunlar da dahil olmak üzere 99.99 dolarlık fiyat etiketiyle 3 Aralık 2018’de ABD ve Kanada’da satışa çıkacak. Cihaz şu anda Best Buy ve GameStop üzerinden ön siparişe açılmış durumda.