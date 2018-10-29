Sony, PlayStation Classic'te Yüklü Gelecek Oyunları Açıkladı

Sony, ilk PlayStation'ın çıkış yıldönümü olarak 3 Aralık 2018'de çıkacak PlayStation Classic konsolunun yanında gelecek olan oyunların tam listesini açıkladı. Listede Grand Theft Auto, Final Fantasy VII ve Twisted Metal gibi oyunlar var. Sony, paylaştığı bu tam liste ile daha önceden paylaşılmış olan beş oyunluk listeyi genişletmiş oldu. Aşağıda yer alan oyunların hepsi konsola ön yüklü olarak gelecek.
- Battle Arena Toshinden
- Cool Boarders 2
- Destruction Derby
- Final Fantasy VII
- Grand Theft Auto
- Intelligent Qube
- Jumping Flash
- Metal Gear Solid
- Mr Driller
- Oddworld: Abe’s Oddysee
- Rayman
- Resident Evil Director’s Cut
- Revelations: Persona
- Ridge Racer Type 4
- Super Puzzle Fighter II Turbo
- Syphon Filter
- Tekken 3
- Tom Clancy’s Rainbow Six
- Twisted Metal
- Wild Arms
Duyurusu Eylül ayında yapılmış olan PlayStation Classic, bu oyunlar da dahil olmak üzere 99.99 dolarlık fiyat etiketiyle 3 Aralık 2018’de ABD ve Kanada’da satışa çıkacak. Cihaz şu anda Best Buy ve GameStop üzerinden ön siparişe açılmış durumda.