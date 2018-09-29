Sony'nin 2002'den beri her sene düzenli olarak gerçekleştirdiği PlayStation Experience etkinliği bu sene olmayacak.

Sony, 2002 senesinden beri düzenli olarak PlayStation Experince isimli bir etkinlik düzenliyor ve bu etkinlikte pek çok oyunsever oyunların yapımcı ekiplerinden oyunları dinleme, deneyimleme ve yeni oyunlarla tanışma gibi pek çok fırsat elde ediyor. Ancak yeni gelen bir açıklamaya göre bu sene Sony, PlayStation Experience etkinliğine ev sahipliği yapmayacak.

Sony Worldwide Studios Başkanı Shawn Layden'in gerçekleştirdiği açıklamaya göre Sony, insanları bir araya getirip etkinlik düzenlemek için yeterli materyale sahip değil ve beklentileri yükseltip karşılayamamaktan çekiniyor. Her ne kadar Death Stranding ve Ghost of Tsushima gibi merakla beklenen pek çok oyun olsa da belli ki Sony henüz oyunlar ve yeni gelişmelerle kullanıcılarını memnun edebileceğine inandığı bir noktada değil.

Sony'nin etkinlik iptalinden yalnızca birkaç gün önce ise Microsoft yeni X018 etkinliğini duyurdu. Mexico City'de gerçekleşecek olan etkinlik pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Etkinlik Microsoft için oldukça kritik çünkü bildiğiniz üzere Microsoft bu alanda Sony ve Nintendo'nun gerisinde kalmış durumda ve popülerliğini artırabilmek için benzer etkinliklere ihtiyacı var.