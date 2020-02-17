Sony, PlayStation Forumlarını Kapatacağını Duyurdu

Sony, sürpriz bir karar alarak PlayStation topluluk sayfalarını ve yardım forumlarını kapatacağını duyurdu. Oyuncular, forumların yerine şirketin diğer iletişim kanallarını kullanacaklar.

Sony'nin PlayStation platformu büyük bir oyuncu topluluğuna sahip ve kullanıcılar, konsol hakkındaki tüm soru ve görüşlerini topluluk sayfasındaki forum üzerinden paylaşabiliyorlar. Sony temsilcileri, x PlayStation forumlarında sürpriz bir şekilde paylaştıkları mesajla dünya çapındaki tüm topluluk sayfalarının kapatılacağını duyurdular.

Konsol oyuncuları, PlayStation forumlarını yıllardır oyunlarla ilgili görüş ve değerlendirmeleri paylaşmak, cihazlarda yaşadıkları sorunları çözmek için kullanıyordu. Ancak oyuncu topluluğu, 27 Şubat 2020'den itibaren PlayStation forumlarına erişemeyecek. Sony, destek almak veya toplulukla etkileşimde bulunmak isteyen herkesi şirketin diğer iletişim kanallarını kullanmaya davet ediyor.

PlayStation Türkiye'nin topluluk yöneticisi de alınan kararı forumda duyurdu. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"27 Şubat tarihinden itibaren PlayStation.com üzerinde bulunan topluluk sayfaları ve yardım forumları hizmet vermeyecektir. PlayStation üzerine haberleri almak ve topluluğa katılmak için PlayStation'ın Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube sayfalarını takip edebilirsiniz. Ürünlerle alakalı yardım almak için playstation.com/tr-tr/help/ adresinden veya 0212 391 0401 numaralı PlayStation destek hattından yardım alabilirsiniz."

Dünya çapındaki kullanıcılar artık sadece PS Blog ve sosyal medyadaki hesaplar aracılığıyla toplulukla paylaşım yapabilecekler. Sony'nin resmi PlayStation forumları kalıcı olarak kapatma kararının ardındaki sebep henüz bilinmiyor.