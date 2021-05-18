Sony'nin 2019 yılında yaptığı ilginç bir patent başvurusu açığa çıktı. Bu patent, PlayStation ekosistemini devasa bir kumarhaneye dönüştürüyor. Patente göre oyuncular, Bitcoin'den oyun içi ögelere kadar her türlü varlığı, e-spor turnuvalarında bahis aracı olarak kullanabilecekler.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin 2019 yılında yaptığı bir patent başvurusu ortaya çıktı. Bu patent, şirketin PlayStation ekosistemini bir kumarhaneye dönüştürmeye hazırlandığını gözler önüne seriyor. Eğer Sony, bu patenti hayata geçirmeyi başarabilirse PlayStation sahipleri, Bitcoin, oyun içi ögeler ya da fiziksel para birimlerini kullanarak bahis oynayabilecekler.

Sony'nin patenti, aslında PlayStation üzerinden gerçekleştirilen ve canlı olarak yayınlanan resmi turnuvalarla ilgili. Örneğin bir oyuncu, resmi olarak düzenlenen bir dövüş oyunu e-spor turnuvasında favori oyuncusu için belirli bir miktar bahis oynayabilecek. Patentte yer alan bilgiler, oyunculara oldukça geniş bir bahis ağı sunulacağını gözler önüne seriyor.

Bitcoin, fiziksel para birimleri, oyun içi ögeler ve çok daha fazlası

Bazı okurlarımız, merdiven altı kumar kültürünü bilirler. İnsanlar, paralarını bitirdikten sonra ev ya da araba gibi mal varlıklarını da ortaya koyabilirler. İşte Sony'nin patenti de bunu dijital ortama taşıyacak gibi görünüyor. Patent dosyalarında yer alan bilgilere göre oyuncular, sahip oldukları oyun paralarını, oyun içi ögelerini, envanterlerindeki diğer eşyaları ve hatta son dönemlerin en çok konuşulan dijital varlıklarından NFT'leri bile bahisler için kullanabilecekler. Peki bahisler, neye göre oranlanacak?

Patente göre oluşturulacak bir yapay zeka algoritması, bahislerin oranlarının belirlenmesini sağlayacak. Bir e-sporcunun geçmişteki performansı, o turnuva içindeki genel performansı ve son karşılaşması gibi kriterler, bahis oranlarının belirlenmesini sağlayacak. Patentin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği henüz belli olmasa da böylesi bir sistem, Sony için çok büyük bir gelir kaynağı olabilir gibi görünüyor. Neticede işletilen bir kumarhanenin asıl kazananı, her zaman kasadır.