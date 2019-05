PlayStation Plus'ın Mayıs Ayı Ücretsiz Oyunları Açıklandı

PlayStation Plus üyeleri için her ay yepyeni oyunları ücretsiz olarak sunan Sony, bu ay da farklı kategorilerde 2 oyunu ücretsiz olarak sunacak.

PlayStation Plus üyeleri için her ay bazı oyunları ücretsiz olarak sunan Sony, bu ay da 2 oyunu oyunculara ücretsiz olarak sunuyor. Bu ayın ücretsiz oyunları duyurulmuş olsa da geçtiğimiz ayın ücretsiz oyunları olan The Surge ve Conan Exiles, 6 Mayıs'a kadar indirilebilir olacak.

Çıkış tarihi: 3 Ağustos 2016

Normal fiyatı: 72 TL

Bir dönem Twitch yayıncıları tarafından da çokça oynanmış olan Overcooked, 2016'da oyunculara sunulmuştu. Overcooked'un ikinci oyunu da geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmüş olsa da PlayStation Plus'ın ücretsiz olarak sunduğu oyun serinin ilk oyunu.

Çıkış tarihi: 25 Nisan 2017

Normal fiyatı: 89 TL

Hikaye anlatımına odaklanmış olan bir yapım olan What Remains of Edith Finch, hikaye odaklı oyunları seven oyuncuların için biçilmiş kaftan.

Kısa süreli basit eğlence ve hikaye tabanlı oyunları sevenler için iki oyun seçmiş olan Sony, PlayStation Plus üyelerini bu ay boyunca Overcooked ve What Remains of Edith Finch ile memnun etmeyi planlıyor.