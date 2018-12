Playstation Plus 2019 Ocak Ayı Ücretsiz Oyunları

Playstation Plus üyelerinin Ocak 2019'da ücretsiz sahip olabilecekleri oyunlar açıklandı.

Aylık abonelik sistemine dayalı, ücretsiz bir şekilde oyun oynayabilmenizi sağlayan Sony'nin Playstation Plus abonelik programında her ay farklı farklı çok oyunculu oyunlar ücretsiz bir şekilde oynanabiliyor. Bugün itibariyle ise Sony, 2019 Ocak ayında ücretszi bir şekilde Playstation Plus üyelerine sunacağı oyunların listesini duyurdu.

Sony'nin PS Plus üyelerine Ocak ayında ücretsiz olarak sunacağı oyunlar arasında Ubisoft'un yeni açık dünya oyunu Steep'de yer alıyor. Kış temalı açık dünya oyunu olan Steep'de oyuncular; snowboard, kayak ve planör paraşütü kullanarak oldukça eğlenceli zaman geçirebiliyorlar.

Playstation Plus programı 2019 Ocak ayı kapsamında üyelerine; Portal Knights, Zone of the Enders HD Koleksiyonu, Amplitude oyunlarını Playstation 4 üzerinden ve Fallen Legion: Flames of Rebellion, Super Mutant Alien Assault oyunlarını ise Playstation Vita üzerinden oynama imkanını sunuyor.

Sony'nin daha önce duyurduğu üzere 2019 Şubat ayı itibariyle PlayStation 3 ve PlayStation Vita oyunları, PS Plus üyeliğince kullanıcılara ücretsiz olarak oynama imkanı sunulan oyunlar arasından kaldırılacak.