Lenovo, Playstation VR kulaklık tasarımının lisansını Sony'den aldı.

Bugün açıklanan iki yıllık patent lisans sözleşmesi, Lenovo'nun Sony'nin Mirage Solo kulaklık tasarımını kullanmasına izin veriyor. Sony ve Lenovo arasındaki bu lisans anlaşmasının detayları ise henüz belli olmadı.

Lenovo başkan yardımcısı Yao Li, PSVR tasarımının üstünlüğü açıkça belli olduğundan, iki şirketin artık hızla genişleyen VR alanını ve cazibesini büyük ölçüde geliştirmek için birlikte çalışacaklarını söyledi.

Sony'nin 2016 yılında tanıttığı PlayStation VR kulaklığı, kendine özgü kafalığı ile öne çıkıyor ve bu da rakipleri Oculus Rift ve HTC Vive ile kıyaslandığında inanılmaz derecede konforlu bir yapı sağlıyor. Pek çok şirketin Sony'nin bu tasarımını kopyaladığını görüyoruz. Samsung’un 2017 Odyssey kulaklık seti, LG’nin hiçbir zaman piyasaya sürülmeyen SteamVR kulaklığı ve Lenovo’nun önceki Windows Karma Gerçeklik kulaklıklı mikrofon setinde PlayStation VR'ın tasarım kalıntılarını görebilirsiniz.