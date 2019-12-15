Japon teknoloji devi Sony, yarı profesyonel sporlarda kullanılmak amacıyla yeni bir portatif kamera yeleği lisansı aldı. Henüz geliştirme aşamasında olan bu ürünün spor müsabakalarında veya ekstrem sporlarda yardımcı bir ekipman olarak kullanılması bekleniyor.

Japonya merkezli teknoloji üreticisi Sony, akıllı telefonlardan oyun konsollarına kadar pek çok farklı teknolojinin geliştirilmesinde rol oynuyor. Aynı zamanda şirket, kamera pazarındaki en iyi şirketlerden biri olarak da tanınıyor ve şimdi yeni bir ‘taşınabilir kamera yeleği’ üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Aslında bodycam’ler birçok farklı şekilde ve boyutta üretilebiliyor. Bu nedenle kullanım alanları da eğlence amaçlı basit eylem kameralarından tutun da güvenlik veya askeri amaçlar için bile kullanılabiliyor. Bu tür hareket kameraları son derece taşınabilir, rahat ve etkili görüntü sabitleme ile yüksek görüntü kalitesini de beraberinde sunuyor. Bu noktada Sony’nin kamerasının da üst düzey bir kamera olması bekleniyor.

Sony’nin portatif kamera yeleği, spor müsabakalarında kullanılabilir:

Sony Corporation, 2018 sonunda Japonya Patent Ofisi’ne (JPO) “Portable Camera Vest” isimli bir patent başvurusunda bulundu. Dosyada bir dizi patent taslağına ek olarak Sony’nin cihaz için sağladığı iki farklı renk olduğunu da görebiliyoruz. Paylaşılan taslaklarda kemer, göğsün etrafından dolaşıyor ve kauçuktan yapılmış bir kayışının olduğu görülüyor.

Bu sayede kullanıcı hızlı hareket ederse veya çeşitli ekstrem hareketler yaparsa kamera kolayca düşmeyecek. Ek olarak Portable Camera Vest’in ön tarafında yüksek kaliteli bir kompakt kamera da yer alıyor. Bu kamera, lensin kolayca değiştirilmesini sağlayan çıkarılabilir tasarıma sahip ve skydiving, kayak ya da motokros sporlar için oldukça ideal denebilir.

Bununla birlikte Sony’nin şu anda geliştirmekte olduğu ürünün yarı profesyonel spor amaçlı olduğu düşünülüyor. Örneğin, bir futbol maçı sırasında hakeme yardımcı bir ekipman olabilir. Patentte bu bodycam’in işlevleri ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor.

Sektörün önde gelen kamera sensörü üreticilerinden olan Sony’nin, bu ürünü için kaliteli bir görüntü sensörü tercih etmesi bekleniyor. Bu noktada genel beklenti, sensörün en az 4K video kaydı yapabileceği yönünde. Son olarak bunun yalnızca bir patent olduğunu ve hiçbir zaman seri üretime alınmama ihtimali olduğunu da belirtelim.