Sony, PS4 Tarihinin En Çok Oynanan Oyunlarını Duyurdu

My PS4 Life, oyuncuların PS4'te başarımlar elde ettiğinde ve kupa kazandığındaki görüntüleri derleyen bir uygulama. Aslında bu uygulamanın PS4'ün en çok satanlarını veya en çok oynananlarını derleme gibi bir misyonu yok.
Buna karşın her oyunun neredeyse ilk dakikalarında dahi bir kupa kazandığınızı düşünürseniz, istatistiksel veri toplamak için kullanılabilmesi çok ama çok olası. Reddit kullanıcısı Gamstat, şu ana dek 100'e yakın oyunun istatistiksel verilerini toplayarak web sitesi üzerinden yayımladı. 20 Kasım ile 4 Aralık tarihleri arasını kapsayan bu listede GTA V'in dominasyonu dikkat çekiyor.
PS4'ün En Çok Oynanan Oyunları
- Grand Theft Auto 5 - 51.7 milyon
- FIFA 18 - 32.5 milyon
- Call of Duty: World War 2 - 24.6 milyon
- Call of Duty: Black Ops 4 - 9.23 milyon
- Call of Duty: Ghosts - 12.6 milyon
- Battlefield 4 - 13.9 milyon
- Minecraft - 25.6 milyon
- The Last of Us: Remastered - 15.9 milyon
- Overwatch - 10.2 milyon
- Red Dead Redemption 2 - 6.1 milyon
- Resident Evil 7 - 5.97 milyon
- No Man's Sky - 3.95 milyon
Listede FIFA, Call of Duty ve GTA gibi bizleri hiç şaşırtmayacak yapımların yanı sıra No Man's Sky ve Overwatch gibi sürpriz isimler de mevcut. Konsol üreticilerin bu rakamları neden paylaşmadığını bilemiyoruz ancak bu tip ufak hilelerle ilgili rakamlara ulaşmak mümkün olabiliyor.