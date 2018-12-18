Sony, PS4 Tarihinin En Çok Oynanan Oyunlarını Duyurdu

Sony'nin bugün yayınladığı My PS4 Life uygulaması, PS4 için piyasaya çıkan oyunlardan gelmiş geçmiş en fazla oynananları ortaya çıkardı.

My PS4 Life, oyuncuların PS4'te başarımlar elde ettiğinde ve kupa kazandığındaki görüntüleri derleyen bir uygulama. Aslında bu uygulamanın PS4'ün en çok satanlarını veya en çok oynananlarını derleme gibi bir misyonu yok.

Buna karşın her oyunun neredeyse ilk dakikalarında dahi bir kupa kazandığınızı düşünürseniz, istatistiksel veri toplamak için kullanılabilmesi çok ama çok olası. Reddit kullanıcısı Gamstat, şu ana dek 100'e yakın oyunun istatistiksel verilerini toplayarak web sitesi üzerinden yayımladı. 20 Kasım ile 4 Aralık tarihleri arasını kapsayan bu listede GTA V'in dominasyonu dikkat çekiyor.

PS4'ün En Çok Oynanan Oyunları

Grand Theft Auto 5 - 51.7 milyon

FIFA 18 - 32.5 milyon

Call of Duty: World War 2 - 24.6 milyon

Call of Duty: Black Ops 4 - 9.23 milyon

Call of Duty: Ghosts - 12.6 milyon

Battlefield 4 - 13.9 milyon

Minecraft - 25.6 milyon

The Last of Us: Remastered - 15.9 milyon

Overwatch - 10.2 milyon

Red Dead Redemption 2 - 6.1 milyon

Resident Evil 7 - 5.97 milyon

No Man's Sky - 3.95 milyon

Listede FIFA, Call of Duty ve GTA gibi bizleri hiç şaşırtmayacak yapımların yanı sıra No Man's Sky ve Overwatch gibi sürpriz isimler de mevcut. Konsol üreticilerin bu rakamları neden paylaşmadığını bilemiyoruz ancak bu tip ufak hilelerle ilgili rakamlara ulaşmak mümkün olabiliyor.