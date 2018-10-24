PSN isminizi değiştirmek istiyorsanız iki defa düşünün.

Sony PlayStation kullanıcılarının isimlerini değiştirebileceğini söylediğinde herkes heyecanlanmıştı. Ancak isim değişikliğiyle ilgili detaylar ortaya çıktıkça endişeler de artmaya başladı. Aşağıdaki “olası hatalar” listesindekileri görünce isim değişikliği konusundaki hevesimiz de kaçıyor.

İkazların sayısı gerçekten sinir bozucu seviyede. Yalnızca sayılarıyla değil olası kayıpları sayesinde de sinir bozucular. PSN isminizi değiştirmeniz halinde karşılaşabileceğiniz yan etkilerin listesi ise şu şekilde:

- Satın alınan sanal paralar (VC) dâhil olmak üzere DLC’lere erişimin kalkması

- Oyun içi kayıtların, ilerlemelerin ve kupaların kaybolması

- Online işlevlerin hatalı çalışması

- Eski adınıza döndüğünüz halde sorunları düzeltememeniz

- Tansiyon düşmesi

- Kalp sıkışması

- Karşı konulamaz şekilde PlayStation’unuzu duvara fırlatıp moleküllerine ayırma isteği

Son üç maddeyi biz uydurmuş olsak da oyun içi kayıt ya da başarılarınızı kaybettiğinizde yüksek ihtimalle bu yan etkilerle karşılaşacaksınız.

İsminizi değiştirmek yukarıda listelediğimiz şeyleri kaybetmenize yol açabilir ve görünüşe bakılırsa isim değiştirmek o kadar da çekici durmuyor. İsminizi değiştirseniz de sorunların gitmeyeceğini unutmayın. Tekrardan isim değişikliğinin ücretli olduğundan bahsetmiyoruz bile.

Bunca uyarıdan sonra hala isminizi değiştirmeyi denemek istiyorsanız gelecek yıl bir güncelleme gelmesi bekleniyor. Ancak şunu da söyleyelim, bu kadar riski göze alacaksanız PlayStation isminizin şu an ne kadar kötü olduğunu tahmin dahi edemiyoruz.