Sony Resmen Onayladı: PSN İsminizi Değiştirebileceksiniz

Senelerdir oyuncuların ısrarla talep ettiği özelliğe dair Sony'den ilk kez resmi açıklama geldi: PlayStation sahipleri, PSN isimlerini herhangi bir ücret ödemeden değiştirebilecek.

Sony, geçtiğimiz günlerde 'keçi inadından' vazgeçerek cross-platform'a yeşil ışık yakmış ve Fortnite'ın konsollar arasında oynanmasının yolunu açmıştı. Anlaşılan o ki bu gelişme Sony'nin katı politikalarını yumuşatmasının ilk dalgasıymış.

Sony, neredeyse 13 yıldır gelen talebe sonunda olumlu yanıt verdi: Resmi Sony blogu aracılığı ile yayınlanan bildiriye göre oyuncular, 2019'un başlarından itibaren PSN kullanıcı isimlerini bir kereye mahsus ücret ödemeden değiştirebilecekler.

PSN ismini ücretsiz olarak değiştiren ancak daha sonra bu değişimden de memnun olmayan oyuncular ise 10 dolarlık bir ödeme yapmak zorunda kalacak. PlayStation Plus aboneleri için bu ücret 5 dolar olarak belirlenmiş durumda.

Ek olarak Sony, PSN isminizi değiştirdikten sonraki bir süre içerisinde eski ID'nizi de göstermenize imkan tanıyacak. Böylece daha önceden PSN isminizi tanıyan arkadaşlarınız da yeni kimliğinize adapte olana kadar, sizi arkadaşlıktan çıkarmaları gibi sorunlarla karşılaşmayacaksınız.