Sony Resmen Onayladı: PlayStation 5 Geliyor

Herkesin 'yaklaşıyor yaklaşmakta olan' modunda beklediği PS5'in varlığı en sonunda resmi ağızlardan doğrulandı.

Sony'nin PS4'ün piyasaya sürülmesinden tam 5 yıl önce konsolla ilgili çalışmalara başladığı daha sonraları açıklanmıştı. Hal böyleyken şu sıralar PS5'in geliştirilme sürecinde olduğunu söylemek sadece malumun ilanı oluyor.

Yine de Sony'ye ve oyunlara gönül veren herkes, Japon devinden gelecek en ufak açıklamayı dahi heyecanla bekliyor. Sony'nin patronu diyebileceğimiz isim Kenichiro Yoshida, Financial Times'a verdiği röportajda baklayı en sonunda ağzından çıkardı: "Geldiğimiz noktada söyleyebileceğim tek şey artık yeni jenerasyon bir konsola ihtiyaç duyduğumuz olacaktır."

Yoshida her ne kadar PS5 ismini anmamış olsa da artık şüpheye hiç yer kalmadı diyebiliriz. Beyler ve bayanlar; PS5 için geri sayım resmen başladı. Henüz konsol hakkında sızdırılan birkaç bilgi kırıntısı ve tahmin dışında hiçbir şey bilmiyoruz. Ancak gelen haberlerin sıklaşması, E3 2019'da PS5'in duyurulması ihtimalini güçlendiriyor.