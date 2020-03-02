Sony'nin Yeni Akıllı Telefonu S20A, Ortaya Çıktı

Japon teknoloji devi Sony’nin giriş seviyesinde konumlandırdığı yeni akıllı telefonu S20A, Çin’in sertifikasyon kuruluşu TENAA’da ortaya çıktı. İnternet sitesindeki bilgilere göre telefon, 5.45 inç ekrana ve 4.000mAh'lık bir bataryaya sahip olacak.

Son dönemin hareketli markalarından Sony, geçtiğimiz hafta düzenlediği bir çevrimiçi etkinlikte merakle beklenen yeni amiral gemisi Xperia 1 II ve orta segmentteki kullanıcılara hitap eden Xperia 10 II modellerini tanıtmıştı. Söz konusu lansmandan önce, bu ayın başlarında neredeyse çerçevesiz ekrana ve yana monte edilmiş parmak izi tarayıcısına sahip Xperia L4 adlı orta sınıf bir akıllı telefonu daha piyasaya süren Japon şirket, ürün gamını daha da genişletmeye hazırlanıyor.

Pricebaba adlı internet sitesi, Çin’in sertifikasyon kuruluşu TENAA’da ‘S20A’ isminde yeni bir Sony cihazı keşfetti. Öğrenilen bilgilere göre telefon, 5.45 inç ekrana sahip olacak ancak bu panelin ekran/kasa oranı, PPI değer veya çözünürlüğü ile ilgili herhangi bir bilgi yok. 150,8 x 72,8 x 12,5 mm boyutlarında olduğu belirtilen Sony S20A, 4.000mAh gücünde bir bataryadan beslenecek. Bunlara ek olarak, telefonda LTE ve çift SIM kart desteği olacağı da ifade ediliyor.

Sony'nin 'S20A' olarak adlandırdığı yeni akıllı telefonu

Cihaza dair bildiklerimiz şu an için bunlardan ibaret ancak önümüzdeki günlerde Sony S20A hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağımızı tahmin ediyoruz. Dilerseniz, Sony’nin bu ayın başlarında tanıttığı ilk çentikli akıllı telefonu Xperia L4’ün özelliklerini kısaca hatırlayalım.

Xperia L4, 1.680 x 720 piksel çözünürlük sunan 6.2 inçlik çentikli bir ekrana sahip. Gücünü 12nm sürecinde üretilen MediaTek Helio P22 yonga setinden alan cihaz, 3GB RAM ve microSD kart ile 512GB'a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama alanı ile geliyor. Arka bölümde, 13MP + 5MP + 2MP olmak üzere üçlü kamera sistemine sahip olan Sony Xperia L4, ön yüzünde 8 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası taşıyor. Kutusundan Android 9 Pie ile çıkan telefon, hızlı şarj destekli 3.580mAh büyüklüğünde bir bataryadan güç alıyor.