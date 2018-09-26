Sony, İnadından Vazgeçti: Platformlar Arası Oyun Geldi

Özellikle Fortnite vakasındaki inadıyla kitleleri sinirlendiren Sony, sonunda inandından vazgeçerek cross-platform desteğine yeşil ışık yaktı.

Uzun süredir cross-platform desteği için direnen Sony, bugün yayınladığı bir blog yazısıyla üçüncü parti oyun geliştiricilerinin istemesi halinde, diğer konsol (Xbox One, Switch, PC, Mac ve Mobil) oyuncularıyla aynı platformda oyun oynayabileceklerini açıkladı.

Sony'nin açıklamaları şu şekilde:

"Kapsamlı bir inceleme süreci sonrasında Sony Interactive Entertainment, üçüncü parti oyun yapımcıları için cross-platform desteğini sunmaya karar verdi. PS4 oyuncularının uzun süredir bunu beklediklerini biliyorduk ve kitlemizin sabrı için teşekkür ederiz."

Cross-Platform desteği bugünden itibaren başlıyor. PS4'te Fortnite oynayan oyuncular, bugünden itibaren hem eski hesaplarını oyuna entegre edebilecekler hem de diğer konsol oyuncularıyla birlikte kapışabilecekler. Desteğin aniden sunulması Sony'nin zaten teknik olarak her şeye hazır olduğunu, politikaları gereği buna yanaşmadığını da ispatlamış oldu.