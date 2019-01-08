Geçtiğimiz hafta LG'nin Google Asistan destekli bir soundbar geliştirdiği haberinden sonra Sony de kendi soundbar'ını duyurdu.

Söz konusu sinema sektörü ve ev sinema sistemleri olunca görüntü ve video kalitesi her zaman daha ön planda oluyor. Ancak sinematik bir deneyim için en az görüntü kadar sesin de önemli olduğu yadsınamaz bir gerçek. Sony, CES 2019 kapsamında iki yeni ürününü duyurdu: Bunlardan biri 4K Ultra HD Blu-Ray oynatıcı, bir diğeri ise içerisinde subwoofer barındıran bir soundbar.

Sony HT-X8500 isimli yeni soundbar, evde sinema keyfi yaşamak isteyenler için hem kozmetik açıdan şık hem de 'hepsi bir arada' formülü sunmasıyla ilgili çekici bir model olarak dikkat çekiyor. Bir başka dikkat çeken özellik ise sinemadan oyun moduna birçok farklı ses profili arasında geçiş yapabilmeniz. Cihaz hem HDMI aracılığı ile hem de Bluetooth ile kablolu olarak kullanılabiliyor.

Sony, UBP-X800M2 ve HT-X8500 modellerini birbirini tamamlayan iki öge olarak planlıyor. Henüz çıkış tarihi veya fiyat bilgisi paylaşılmadı ancak 2019'un yaz ayları şu an için en muhtemel tarih gibi görünüyor.