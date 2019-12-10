Sony'nin State of Play Etkinliğinde Neler Duyuruldu?

Sony'nin düzenlediği State of Play etkinliğinde birbirinden farklı yapımlar boy gösterdi. Bununla birlikte oyunlara gelen yeniliklere de tanıklık edildi. Peki neler duyuruldu?

Oyun dünyasının beklediği etkinlik geldi çattı. Sony’nin gerçekleştirdiği State of Play etkinliğinde birçok yeni oyun ve içeriğin duyurusu yapıldı. Aynı zamanda oyunlara gelen güncelleme ve ek içeriklerin de duyurusu aynı etkinlikte gerçekleştirildi.

Peki Sony State of Play etkinliğinde oyun dünyası için hangi haberlerle karşı karşıyayız? İşte hazırladığımız liste, State of Play’de hangi duyuruların yapıldığını öğrenmeniz için en ideal yer. Gelin listemize başlayalım.

Untitled Goose Game:

Çıktığı günden bu yana oldukça popüler olan Untitled Goose Game, 17 Aralık’ta PlayStation 4 platformunda oynanabilir olacak. Oyun boyunca yapmanız gereken tek şey insanları rahatsız etmek.

Spellbreak:

Battle Royale modunu bambaşka seviyeye taşıyarak resmen büyülü hâle getiren Spellbreak, PC platformunda bir süredir alfa aşamasındaydı. Oyunun 2020 yılının ilkbaharında PlayStation 4’e kapalı beta olarak geleceği resmiyet kazandı.

Dreams:

Dreams de bu yıl ilgi toplayan oyunlar arasında yer alıyor. İçerisinde her türlü şeyi yapabileceğiniz oyun, ilk çıktığından bu yana erken erişim aşamasındaydı fakat bugün yapılan duyuruya göre Dreams, 14 Şubat’tan itibaren tam sürüme geçiyor. Bununla birlikte oyuna hikâye modu da ekleniyor.

Superliminal:

Stanley Parable’ı andıran atmosfere sahip olan Superliminal, bir aya yakın bir süredir PC platformunda oynanabilir durumdaydı. Oyunun PlayStation 4’e de geleceği duyuruldu ancak herhangi bir tarih verilmedi.

Paper Beast:

Muhteşem görünüme sahip olan PSVR oyunu Paper Beast, 2020’nin ilk çeyreğinde PlayStation 4 platformunda oyuncularla buluşacak.

Kingdom Hearts 3 Re:Mind DLC’si:

Geçtiğimiz günlerde yanlışlıkla yayınlanan fragmanıyla çıkış tarihini de öğrendiğimiz Kingdom Hearts 3’ün yeni DLC’si Re:Mind, 23 Haziran’da bekleyenleriyle buluşacak. DLC, Final Fantasy karakterleri Leon, Yuffie ve Aerith’i geri getiriyor.

Predator Hunting Grounds:

Friday: The 13th - The Game’in yapımcılarından çıkan Predator Hunting Grounds, 24 Nisan’da hem PC hem de PlayStation 4 oyuncularının eline ulaşacak. Oyunun oynanışını görebileceğiniz fragmanı yukarıdan izleyebilirsiniz.

Bablyon’s Fall:

Platinum’un Square Enix ile yaptığı bu ortak yapım, iki sene önceki E3 etkinliğinde duyurulmuştu. Sonunda Babylon’s Fall’a kavuşmak isteyenler, yine bir tarihle karşılaşamadı ancak oyun hakkında ‘gelecek yaz daha fazla bilgi verilecek’ açıklaması yapıldı.

Resident Evil 3 Remake:

Geçtiğimiz günlerde yaptığımız haberde oyunun bugün tanıtılacağını söylemiştik ve kaynaklarımız haksız çıkmadı. Capcom’un yeni yapımı Resident Evil 3 Remake, 3 Nisan’da yayınlanacak fakat oyuncuların beklemediği şey, çok oyunculu Project Resistance’ın tek oyunculu oyuna eklenmiş olmasıydı.

Ghost of Tsushima:

Bugün duyurulan ve oyuncularda merak uyandıran yapımlardan biri de Ghost of Tsushima idi. Oyunun kısa bir fragmanı, gizemli bir figürü gösterdi ancak fragman, "Devam edecek" yazısıyla son buldu. Muhtemelen oyun hakkında daha fazla detay almak için The Game Ödülleri’ni beklememiz gerekecek.

Sony'nin State of Play etkinliğinde yapılan tüm duyuruları sizlerle paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.