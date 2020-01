Sony, Jason Momoa ve Corin Hardy'nin projeden ayrılmasıyla rafa kaldırdığı The Crow uyarlaması için yeniden çalışmalara başladı. Gelen bilgilere göre Sony, şimdiden yönetmen, yazar ve bazı oyuncularla anlaşma sağlamış durumda.

James O’Barr'ın çizgi roman serisinden uyarlanan The Crow, 1994 yılında gösterime girdi ve sinemaseverler tarafından beğeniyle karşılandı. Sony Pictures, film serisini yıllardır yeniden uyarlamaya çalışıyordu. 2018 yılında Jason Momoa'nın başrolünde olduğu yeni bir The Crow filmi prodüksiyona girse de, Momoa ve yönetmen Corin Hardy'nin projeden ayrılmasıyla çalışmalar sona erdi.

Sony bu kez, The Crow serisini yeniden başlatmaya kararlı görünüyor ve projeyi yeniden geliştirmeye başlıyor. The Crow'un yapım ve dağıtım hakları daha önce Davis Films, Highland Film Group ve Electric Shadow tarafından satın alınmıştı ve gelen yeni haberlere göre her üç şirket de The Crow'u beyaz perdeye taşımaya olumlu bakıyor. Şu anda yeni proje üzerinde çalışan yazarlar, yönetmenler ve aktörler olduğu bildirildi.

Sony'nin yeni filmi tam olarak ne zaman vizyona sokmayı planladığı bilinmiyor. Jason Momoa ve yönetmen Corin Hardy'nin filminin başlangıçta 11 Ekim 2019'da vizyona girmesi planlanıyordu ancak Momoa ve Hardy, filmin yapımcısı Samuel Hadida ile aralarında kreatif ve finansal farklılıklar olduğu gerekçesiyle yeni The Crow filminde yer almaktan vazgeçti. Sony de bu nedenle projeyi geçtiğimiz yıl iptal etti.

The Crow, James O'Barr tarafından yaratılan bir çizgi roman karakteriydi ve 1994'teki ilk filmi uyarlamasıyla birlikte popülerlik yakaladı. Bruce Lee'nin oğlu Brandon Lee, filmin başrolüydü ve Eric Draven rolünü oynadı. Ancak ünlü oyuncu, 1993 yılındaki çekimler sırasında içi dolu bir silah yüzünden hayatını kaybetti. Yönetmen Alex Proyas ve ekibi, trajik kazaya rağmen filmi tamamladılar. The Crow filmi izleyenlerden beğeni toplayarak sinema dünyasında bir kült haline geldi ve birçok hayran, serinin yeniden başlaması için istekli.