Sony'den Türkiye'deki PlayStation 4 ve Oyunlara İndirim

Son dönemdeki fiyat politikasıyla ülkemizdeki oyuncuların hedefi haline gelen Sony, yılbaşında konsola ve oyunlara indirim yapıyor.

Geçtiğimiz yıl dövizin dalgalı seyretmesi sonrasında, oyunlara ve konsola yapılan zamlar, oyuncuların ciddi tepkisiyle karşılanmıştı. Özellikle dövizin durağan bir döneme girmesinden sonra oyun fiyatlarının ısrarla düşürülmemesi, kamuoyunda infiala sebep olmuştu.

2018'in son günlerine girerken, Sony cephesinde Türkiye'deki oyun ve konsol fiyatlarına ciddi bir indirim söz konusu. Buna göre dağıtımı Sony Eurasia tarafından yapılan 2K yapımlarının tamamında indirim olacak.

İndirime Girecek Olan 2K Oyunları:

NBA 2K19

WWE 2K19

GTA V

NBA 2K Playgrounds 2

L.A. Noire

Bununla birlikte konsol cephesinde de indirimler mevcut. 3 Ocak tarihine kadar sürecek olan indirimlerde PlayStation 4 Pro’nun fiyatı 3699 TL’den 2799 TL’ye, PlayStation 4 1 TB & FIFA 19 paketi ise 2999 TL’den 2199 TL’ye indiriliyor. PS VR, PS Kamera ve PS Worlds oyunlarının bulunduğu PlayStation VR paketi ise 2699 TL'den 1799 TL'ye düşüyor.