  • Sony'den Türkiye'deki PlayStation 4 ve Oyunlara İndirim

Sony'den Türkiye'deki PlayStation 4 ve Oyunlara Yılbaşı İndirimi

1 dk okuma süresi
12
6
3
1
0
Son dönemdeki fiyat politikasıyla ülkemizdeki oyuncuların hedefi haline gelen Sony, yılbaşında konsola ve oyunlara indirim yapıyor.

Geçtiğimiz yıl dövizin dalgalı seyretmesi sonrasında, oyunlara ve konsola yapılan zamlar, oyuncuların ciddi tepkisiyle karşılanmıştı. Özellikle dövizin durağan bir döneme girmesinden sonra oyun fiyatlarının ısrarla düşürülmemesi, kamuoyunda infiala sebep olmuştu.

2018'in son günlerine girerken, Sony cephesinde Türkiye'deki oyun ve konsol fiyatlarına ciddi bir indirim söz konusu. Buna göre dağıtımı Sony Eurasia tarafından yapılan 2K yapımlarının tamamında indirim olacak.

İndirime Girecek Olan 2K Oyunları:

  • NBA 2K19
  • WWE 2K19
  • GTA V
  • NBA 2K Playgrounds 2
  • L.A. Noire

Bununla birlikte konsol cephesinde de indirimler mevcut. 3 Ocak tarihine kadar sürecek olan indirimlerde PlayStation 4 Pro’nun fiyatı 3699 TL’den 2799 TL’ye, PlayStation 4 1 TB & FIFA 19 paketi ise 2999 TL’den 2199 TL’ye indiriliyor. PS VR, PS Kamera ve PS Worlds oyunlarının bulunduğu PlayStation VR paketi ise 2699 TL'den 1799 TL'ye düşüyor.
İLGİLİ HABER

Sony'den 2019 Yılında PlayStation'a Dair Beklediğimiz 4 Şey (PS5 İçerir)

Kaynak : https://dha.com.tr/oyun/playstation-fiyatlari-dusuyor/haber-1616985
Etiketler: playstation 4, sony
12
6
3
1
0
Emoji İle Tepki Ver
12
6
3
1
0