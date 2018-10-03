Çıkışına sadece iki gün kala Venom fırtınası esmeye devam ediyor. Filmin yapımcısı Sony, Xperia kullanıcıları için küçük bir sürpriz hazırladı.

5 Ekim'de ABD'de olduğu gibi ülkemizde de 3D olarak perdede olacak olan Venom için heyecan son raddeye gelmiş durumda. Filme büyük bir süphe ile yaklaşan Marvel fanlarının da merakla beklediği film için Sony'den güzel bir sürpriz geldi.

Filmin vizyona girecek olması şerefine, Sony Xperia kullanıcılarına ücretsiz Venom teması yayınlandı. Xperia kullanıcısı değilseniz maalesef bu temayı indirmeniz mümkün olmayacaktır. Xperia kullanıcıları dahi telefonlarının uygunluk listesinde olup olmadığına göz atmalı.

Sony Xperia - Venom Teması Uygunluk Listesi

XZ2

XZ2 Compact

XZ1

XZ1 Compact

XZ Premium

XZs

X

Z

Z5

Z5c

Z3

Z3c

Z2

Z1

Z1c

E3

T3

M4

XA

XA

T2

C4

Z

Z2 Tablet

Z3 Tablet Compact

Z4 Tablet

Xperia Touch

Eğer sizin de telefonunuz yukarıda yer verdiğimiz listedeyse temayı hemen şimdi indirerek deneyimleyebilirsiniz. Temayı, aşağıdaki linki kullanarak Google Play üzerinden indirebilirsiniz.