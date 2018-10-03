5 Ekim'de ABD'de olduğu gibi ülkemizde de 3D olarak perdede olacak olan Venom için heyecan son raddeye gelmiş durumda. Filme büyük bir süphe ile yaklaşan Marvel fanlarının da merakla beklediği film için Sony'den güzel bir sürpriz geldi.
Filmin vizyona girecek olması şerefine, Sony Xperia kullanıcılarına ücretsiz Venom teması yayınlandı. Xperia kullanıcısı değilseniz maalesef bu temayı indirmeniz mümkün olmayacaktır. Xperia kullanıcıları dahi telefonlarının uygunluk listesinde olup olmadığına göz atmalı.
Sony Xperia - Venom Teması Uygunluk Listesi
- XZ2
- XZ2 Compact
- XZ1
- XZ1 Compact
- XZ Premium
- XZs
- X
- Z
- Z5
- Z5c
- Z3
- Z3c
- Z2
- Z1
- Z1c
- E3
- T3
- M4
- XA
- XA
- T2
- C4
- Z
- Z2 Tablet
- Z3 Tablet Compact
- Z4 Tablet
- Xperia Touch
Eğer sizin de telefonunuz yukarıda yer verdiğimiz listedeyse temayı hemen şimdi indirerek deneyimleyebilirsiniz. Temayı, aşağıdaki linki kullanarak Google Play üzerinden indirebilirsiniz.