Sony'den Parmak Takip Özelliğine Sahip VR Kumandası (Video)

Sony, parmak takibi özelliğine sahip bir VR kumandası prototipi gösterdi. PSVR 2 için geliştirildiği düşünülen kumanda, kullanıcıların parmak hareketlerini izleyerek VR ortamında daha gerçek bir deneyim sunuyor.

Sony'nin geçmişte yaptığı patent başvuruları, PlayStation Move 2 olduğu düşünülen yeni bir VR kontrol cihazı için parmak takip teknolojisi üzerinde çalıştığını gösteriyordu. Sony araştırmacılarının paylaştığı yeni bir video ise söz konusu özelliğe daha yakından bir bakış sunuyor.

Konsol devinin paylaştığı video, 'Yakınlık sensörü olan bir el cihazında elin duruşunun tahmini için makine öğrenimi tekniklerinin değerlendirilmesi' başlıklı bir araştırma makalesini konu alıyor. Sony Interactive Entertainment'tan Kazuyuki Arimatsu ve Hideki Mori tarafından yazılan makale, PSVR 2'ye yönelik olduğu düşünülen cihaza dair bilgiler veriyor.

Videoda işlevsellik açısından Valve'ın Index kontrol cihazına benzer bir cihaz prototipi görülüyor. VR kumandasındaki sensörler, kullanıcının cihazı kavrayışını ve parmaklarının hareketini izleyerek VR ortamında elin varlığını gösteren daha derin bir deneyim vadediyor. Bu teknik, Oculus Quest'tekinden farklı olarak parmakların konumunu izlemek için gözlük üzerindeki kameraları kullanmıyor.

Görüntülerde ayrıca VR kumandasının terli bir elle, yüzükle ve saatle kullanımı için testlere girdiğini görüyoruz. Sonuçlar oldukça etkileyici. Henüz resmi olarak onaylanmasa da, parmak izleme teknolojisinin Sony'nin yeni nesil hareket kontrol cihazlarının önemli bir özelliği haline geleceği düşünülüyor.

Sony'nin VR kumandası için geliştirdiği parmak takibi özelliği

Daha önceki patentlerde VR kumandasını tutmaya yardımcı olacak bir kayış da görünüyordu. Sony ayrıca VR kumandası için gelişmiş dokunsal geri bildirim özelliğini de lisanslamıştı. Bu özelliğin PS5'in yeni DualSense oyun kolunda da bulunuyor. Sony benzer teknolojileri yeni PSVR cihazına da uyguluyor gibi görünüyor. Sony, PSVR 2'nin PS5 ile birlikte piyasaya sürülmesinin olası olmadığını belirtmişti. Bu nedenle VR'ın geleceğini görmek için bir süre daha beklemek zorunda kalacağız.