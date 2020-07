Sony’nin Leyou Technologies’i Satın Alacağı İddia Edildi

Yeni bir iddiaya göre Japon teknoloji devi Sony, Hong Kong merkezli LEyou Technologies Holdings Ltd’yi satın almayı planlıyor. Leyou Technologies, Warframe, Brink ve Dirty Bomb’ı geliştiren stüdyoların çatı şirketi olarak biliniyor.

Geçtiğimiz haftalarda yeni nesil oyuncu konsolu PlayStation 5’i tanıtan Sony, konsolda yer alacak bazı yapımları da aynı etkinlikte veya sonrasında göstermişti. Şirket, oyun konsolunda oynanabilecek oyunları tanıtsa da bu oyunlardan yalnızca bir kısmı kendi bünyesinden çıkacaktı.

Sony’nin PlayStation 5 için geliştirdiği oyunlar arasında şu an için yalnızca iki farklı yapım var diyebiliriz. Bu yapımlar da Horizon Forbidden West ve Spider Man: Miles Morales. Ancak Sony’nin PlayStation 5 platformunda kendisini daha çok duyurmaya ihtiyacı olduğundan şirket, yeni bir harekete girişti.

Sony, Leyou Technologies'i satın almayı planlıyor:

Ortaya atılan bir iddiaya göre Japon merkezli dev teknoloji şirketi Sony, Hong Kong merkezli oyun şirketi Leyou Technologies Holdings Ltd.’yi satın almayı planlıyor. Hong Kong merkezli şirket günümüzde popüler olan Warframe, Brink ve Dirty Bomb oyunlarını geliştiren stüdyoların çatı şirketi olarak anılıyor.

Bloomberg’in haberine göre Leyou Technologies Holding Ltd., geçtiğimiz yıldan bu beri zaten yeni bir alıcı bulmaya çalışıyordu. Şirket, Shenzen merkezli Zhejiang Century Huatong Group Co. ve iDreamSky Technology Holdings Ltd. ile görüşme halindeydi ancak bazı şeyler yolunda gitmedi.

Şu anda değeri 1,1 milyar dolar olan Leyou ve diğer şirketler arasındaki görüşmeler, koronavirüsün patlak vermesiyle büyük bir sekteye uğradı. Bunun üzerine Leyou, yeni tekliflere de açık olduğunu belirtti. İşte bu yeni tekliflerden birisi de iddiaya göre Japon devi Sony’den geldi. Leyou’nun Sony’nin bünyesine katılması halinde Sony, yepyeni yapımlarla birlikte oyuncuların karşısına çıkma şansını elde edebilecek.

Tabii Sony’nin Leyou’yu almayı planladığının yalnızca bir iddia olduğunu unutmamak gerekiyor. Bununla birlikte bu olayın gerçekleşmeme ihtimali de bulunuyor. Dolayısıyla olayların nasıl gelişeceğini öğrenmek için biraz daha zamana ihtiyacımız var.