Sony’nin Yeniden Doğmayı Planladığı Telefon: Sony Xperia 0

Son yıllarda akıllı telefon konusunda sıkıntılar yaşayan Sony, 2020 yılında çıkarmayı planladığı yeni Sony Xperia 0 ve diğer modelleri ile adeta küllerinden yeniden doğmayı planlıyor. Telefonun fiyatı konusunda henüz bir bilgi yok ama Sony Xperia 0 özellikleri ile daha tanıtılmadan dikkat çekmeyi başarmış gibi duruyor.

Sony akıllı telefon üreticileri arasında şu sıralar en büyük sıkıntıları yaşayan firmalar arasında yer alıyor. Firma son üç yılda, akıllı telefon satışlarında yaşanan düşüşten sonra birçok ofisini de kapatmıştı. Bu süreç belki de şirket için bir dinlenme süresi oldu. Çünkü Sony, 2020 yılında yeniden piyasayı sallamak istiyor.

Şirket yeni yılda Xperia 0, Xperia 1.1, Xperia 3 ve Xperia 5.1 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Hâlâ kemik bir kitlesi bulunan Sony, yeni modelleriyle hayranlarını sevindirecek mi, bilemeyiz; ancak özellikleriyle dikkatleri üzerine çekeceği kesin. Japon haber sitelerinde ortaya çıkan yeni modellerin özelliklerine gelin beraber bakalım.

Yeni Sony Xperia modellerinin tasarımı:

Sony tasarım konusunda uzun zamandır sıkıntı yaşıyor. Telefon satışlarının düşmesinin nedenlerinden birinin de bu olduğu biliniyor. Ancak yine de bir grup Sony hayranı sırf bu tasarımlar nedeniyle markayı kullandıklarını da belirtiyorlar. Sızdırılan bilgiler arasında yeni telefonların tasarımlarına ait bilgiler yok. Yeni telefonların nasıl görüneceği gizemini koruyor.

Telefonların tasarımları hakkında bir yorumda bulunursak, eski telefon tasarımlarından farklı olacağı söylenebilir. 2020 yılını bir milat olarak da kabul etmek isteyen Sony, dört amiral gemisi telefon çıkarmasından da bunu belli ediyor. Yıllardır en çok eleştiri aldığı konu telefonların tasarımı. Eğer yeni ve güzel bir başlangıç yapmak istiyorlarsa, tasarım konusunda da devrim yapmalılar.

Sony Xperia 0 nasıl olacak?

(Görseller temsilidir.)

Yeni Xperia modellerinin en güçlüsü Sony Xperia 0 olacak. Dört telefon da Qualcomm’un en son geliştirdiği yonga seti olan Qualcomm Snapdragon 865’i kullanacak. Ayrıca telefonların 5G teknolojisini destekleyeceği de söyleniyor. Telefonların donanımı hakkında en güvenilir bilgiler şimdilik bu kadar. Ancak Sony Xperia 0’ın kamera özellikleri de sızdırıldı.

Sony Xperia 0, 6 lensli arka kamerayla birlikte gelecek. Diğer modeller arasında da en fazla kameraya sahip model olacak. Ekranı da 5K çözünürlüğe sahip olacak. Amiral gemisi telefonun diğer modellerden farklı olarak 4-9 Eylül tarihleri arasında Berlin’de gerçekleşecek IFA 2020 etkinliğinde tanıtılacağı konuşuluyor. Diğer modeller ise şubat ayının sonuna doğru tanıtılacak.

Sony Xperia 1.1, 3 ve 5.1 nasıl olacak?

Sony Xperia 1.1 için şu an hazır olduğu söyleniyor. Telefon muhtemelen 4 arka kamera ve 4K çözünürlüğünde bir ekranla gelecek. Sony bu telefonu ve hatta birkaç tanesini 24-27 Şubat tarihleri arasında Barselona’da düzenlenecek MWC 2020(Mobil Dünya Kongresi)’de tanıtabilir.

Sony Xperia 5.1 modeli ise dört arka kamera ve QHD ekranla gelecek gibi duruyor. Xperia 3 modelinin ise 3 kamera ve QHD ekranla geleceği bilgisi var. Ancak bu bilgiler tamamen sızıntı olduğu için kesin konuşmak neredeyse imkansız. Sony tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefonlar tanıtılana kadar kesin konuşmak biraz zor.

Tüm bu modellerin dışında, Xperia 10 ve Xperia 10 Plus’ın devam telefonları olarak orta seviye telefonların da gelecek sene içerisinde tanıtılacağı konuşuluyor. Amiral telefonlardan daha düşük bir yonga seti kullanacak bu modellerden bazıları 5G teknolojisini destekleyecek. 4 amiral gemisi telefondan sonra birkaç tane orta seviye telefon çıkartmaları da iyi olacak.

Sony Xperia 0 beklenen teknik özellikleri:

Ekran: 5K çözünürlük

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865

RAM: Henüz açıklanmadı.

Depolama: Henüz açıklanmadı.

Arka Kamera: 6 lens 48 MP arka kamera

Ön Kamera: 2 lens 10 MP ön kamera

Batarya: Henüz açıklanmadı.

Bağlantı: 5G

İşletim Sistemi: Android

Renkler: Henüz açıklanmadı.

Boyutlar: Henüz açıklanmadı.

Ağırlık: Henüz açıklanmadı.

Henüz Sony Xperia 0 ve diğer çıkacak amiral gemisi modeller hakkında net bilgiler yok. Tamamen sızıntılar üzerine beklenen özelliklerini aktarıyoruz. Yeni modellerin birkaç tanesinin şubat ayında açıklanması bekleniyor. Modeller arasındaki en iyi telefon olan Xperia 0’ın ise gelecek sene eylül ayının başında açıklanması bekleniyor. Telefonlar hakkında asıl yorumu tasarımları da belli olduktan sonra yapabiliriz.

2017 yılında Sony Xperia XZ, Sony Xperia XZ premium ve Sony Xperia XZ 1 modelleriyle başlayan büyük düşüş, belki de 2020 yılında çıkacak telefonlarla yeniden yükselişe geçebilir. Sony’nin yeni modelleri hakkında daha fazla bilgi sahibi oldukça sizlere de aktaracağız.