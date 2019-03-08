İngiliz e-ticaret sitesi Clove Technology, Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia 1'i ön siparişe açtı. Fakat cihazın Galaxy S10'dan bile pahalı olması, Sony hayranlarını sinir küpüne dönüştürebilir.

Japon teknoloji devi Sony, şirketin en yeni amiral gemisi olan Xperia 1 modelini Mobil Dünya Kongresi’nde gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile resmi olarak tanıttı. 21:9 en/boy oranına sahip ‘tuhaf’ bir ekran formatı ile tanıtılan Xperia 1’in Mayıs ayı itibarıyla e-ticaret sitelerindeki ve raflardaki yerini alması bekleniyor.

İngiliz e-ticaret sitesi Clove Technology, Sony Xperia 1 modelini şimdiden ön siparişe açmış durumda. Clove Technology’ye göre Xperia 1’in fiyatı, 849 sterlin yani 6.042 TL olacak. Bu fiyat, Sony kullanıcılarında küçük bir kalp krizine yol açmış durumda. Zira yılın en bomba telefonlarından biri olarak görülen Galaxy S10 dahi 799 sterlin fiyat etiketine sahip.

Sony, akıllı telefon pazarının her geçen gün biraz daha küçülen markaları arasında yer alıyor. Bu durumun en önemli nedenlerinden biri, Sony akıllı telefonların günümüz mobil teknolojisini geriden takip ediyor olması. Sorun şu ki; Sony akıllı telefonlar teknoloji olarak eksik olsalar da, fiyat olarak rakiplerinden geri kalmıyorlar.