Sony Xperia 1 III ve Xperia 5 III Duyuruldu: İşte Özellikler

Sony, amiral gemisi ve üst segmentteki en yeni akıllı telefonları olan Xperia 1 III ve Xperia 5 III'ü resmen duyurdu. Tasarımlarıyla "ben Sony'in" diye bağıran akıllı telefonlar, kamera özellikleriyle fazlasıyla dikkat çekiyorlar.

Japon teknoloji devi Sony, değişken telefoto lenslere sahip mobil fotoğrafçılıkta fazlasıyla iddialı olacak yeni akıllı telefonları Xperia 1 III ve Xperia 5 III’ü duyurdu. Fiyatları henüz açıklanmayan akıllı telefonların bu yaz piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Sony, yeni akıllı telefonlarını geliştirirken yine kamerayı ana odak noktası kabul etmiş ve bu nedenle cihazları ”dünyanın Dual PD sensöre sahip değişken telefoto lensli ilk akıllı telefonları” olarak tanımlıyor. Zaten hızlı ve doğru olan Sony’nin otomatik odaklama teknolojisi, yeni modellerde daha da iyileştirilmiş durumda.

Xperia 1 III, alışık olduğumuz Sony tasarımını sürdürüyor

Her iki akıllı telefona baktığımızda da Sony’nin imza tasarımını görebiliyoruz. Çentikli ya da delikli bir tasarım yerine ince çerçeveli bir tasarım tercih etmeye devam eden Sony, hem Xperia 1 III hem de Xperia 5 III’te 21:9 en/boy oranına sahip ince uzun bir ekran sunuyor. Xperia 1 III; 6,5 inç büyüklüğünde 4K 120 Hz OLED ekran ile karşımıza çıkarken; Xperia 5 III’te ekran boyutu 6,1 inçe, çözünürlük ise Full HD’ye düşüyor.

Donanım özelliklerine baktığımızda hem Xperia 1 III hem de Xperia 5 III’ün katıksız bir Android amiral gemisi olduğunu görüyoruz. Üçlü bir kamera kurulumu, Snapdragon 888 işlemci, 5G bağlantı desteği standart olarak sunuluyor. Dolayısı ile en azından sadece kağıt üstünde Sony amiral gemilerinin avantajlarını ve dezavantajlarını görmek çok da mümkün değil.

Sony Xperia 1 III ve Xperia 5 III, telefoto lensini hareket ettirebiliyor

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Sony, yeni Xperia modellerinin asıl gücünü kamera konusuna saklamış durumda. 12 MP çözünürlüklü üçlü kamera kurulumuna sahip olan akıllı telefonlar, hem ana hem de telefoto kamerada OIS desteğine sahip. Ayrıca Xperia 1 III’te bir ToF sensörü de bulunuyor.

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre kameralar varsayılan olarak 16mm f/2.2 ultra geniş, 24mm f/1.7 geniş ve 70mm f/2.3 telefoto lenslere sahip ancak şirketin açıklamasına göre telefoto lens f/2.8 105mm değerine sahip olacak şekilde değişkenlik gösterebiliyor. Özel bir periskop mekanizması kullanan Sony, cihazlarda farklı odak uzunlukları yakalayabilmek için telefoto kameranın lenslerini fiziksel olarak hareket ettiriyor.

Sony Xperia 1 III

İşlemci: CPU: Snapdragon 888 GPU: Adreno 660

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB

Ekran: Boyut: 6,5 inç Çözünürlük: 4K, 1644x3840 piksel Yenileme Hızı: 120 Hz Panel: OLED

Arka Kamera: Ana Kamera: 12MP, f/1.7 Ultra Geniş Açı Kamera: 12 MP, f/2.2 Telefoto Kamera: 12 MP, f/2.3-f/2.8

Ön Kamera: 8 MP, f/2.0

Batarya: Kapasite: 4.500 mAh Hızlı Şarj: 30W

İşletim Sitemi: OS: Android 11



Sony Xperia 5 III

İşlemci: CPU: Snapdragon 888 GPU: Adreno 660

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Ekran: Boyut: 6,1 inç Çözünürlük: Full HD+, 2520×1080 piksel Yenileme Hızı: 120 Hz Panel: OLED

Arka Kamera: Ana Kamera: 12MP, f/1.7 Ultra Geniş Açı Kamera: 12 MP, f/2.2 Telefoto Kamera: 12 MP, f/2.3-f/2.8

Ön Kamera: 8 MP, f/2.0

Batarya: Kapasite: 4.500 mAh Hızlı Şarj: 30W

İşletim Sitemi: OS: Android 11



Siyah ve mor olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile piyasa sürülecek olan Sony Xperia 1 III ve siyah, yeşil ve pembe renk seçenekleri ile satışa sunulacak Xperia 5 III'ün fiyatı henüz açıklanmış değil. Sony, yaz aylarına cihazları satışa sunacağı süre yaklaştıkça belirlenen fiyat etiketini de açıklayacak.