6 Kameralı Sony Xperia 3, Geekbench’te Ortaya Çıktı

Sony'nin önümüzdeki yıl tanıtmayı planladığı 6 kameralı Sony Xperia 3 modeli, Geekbench'te ortaya çıktı. Özellikleriyle çok konuşulması beklenen cihaz, üst segmentin yeni kralı olacak gibi görünüyor.

Yıllar içinde akıllı telefon sektörünün efsaneleşen markalarından biri hâline gelen Sony, geçtiğimiz yıllarda kullanıcıların beklentilerini karşılayamadığı için üretimini oldukça azaltmıştı. Xperia 1 ile aradığını bulamayan Japon firma, Xperia 2 ile de benzer bir sonuçla karşılaşmıştı. Pes etmeyen şirket, şansını şimdi de Xperia 3 modeli ile denemek istiyor.

Geçtiğimiz ay Sony’nin yeni amiral gemisi Xperia 3’ün ilk detayları sızdırılmıştı. Bugün yaşanan gelişmelerde ise Sony’nin en üst düzey akıllı telefonu, Geekbench’te oldukça konuşulacak özellikleriyle birlikte ortaya çıktı. Dilerseniz gelin bu özelliklere yakından bakalım.

Geekbench’e göre Sony Xperia 3’ün teknik özellikleri:

Bilmeyenler için Geekbench, gelecek dönemde piyasaya çıkacak cihazların ilk ayrıntılarının ortaya çıktığı en yaygın test mecrası olarak biliniyor. Burada görüntülenen Xperia 3 ise sonuçlara göre gücünü Snapdragon’un kod adı ‘Kona’ olan SD 865 yonga setinden alacak. Ayrıca cihaz, Xperia 1’de bulunan 6 GB’lık RAM miktarını ikiye katlayarak 12 GB RAM ile gelecek.

İşletim sistemi olarak Android’in en güncel versiyonunu kullanacak Xperia 3, Android 10 sürümüyle müşterilere sunulacak. Toplamda 4 farklı model ile gelmesi beklenen akıllı telefonun en güçlü sürümü ise 5G destekli ve QHD ekrana sahip olan model olacak.

Tasarım noktasında 6 farklı kameraya sahip olan Xperia 3, ToF sensörünün yanı sıra 48 MP + 20 MP + 16 MP + 12 MP + 8 MP megapiksel çözünürlük değerlerinde sensörlere sahip olacak. Bu noktada Sony cephesinden cihazla ilgili herhangi bir onay veya yalanlama gelmedi.

En üst modelinde 6 arka kamera, 5G, Snapdragon 865 ve QHD ekran desteğini sunacak olan Sony Xperia 3’ün 2020 yılının başlarında tanıtılması bekleniyor. Bu noktada cihazın tanıtımına dair net bir tarih bulunmuyor ancak Sony Xperia 3’ü Şubat 2020’de düzenlenecek olan MWC etkinliğinde görebiliriz.