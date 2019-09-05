Akıllı telefon sektöründeki beğenisini kaybeden Sony'nin yeni amiral gemisi Sony Xperia 5 tanıtıldı. Özellikleri bakımından hiç de fena sayılmayan telefon, satış fiyatı sebebiyle birçok kişinin tercih listesinde bulunmayacak gibi görünüyor.

Sony Mobile, Xperia 5 isimli amiral gemisini IFA 2019'da duyurdu. 6,1 inçlik 21:9 CinemaWide Full HD+ HDR bir ekranı telefonunda barındıran Sony, aynı zamanda BRAVIA X1 ile kullanıcılara ekstra parlak renkler sunuyor. Gücünü Qualcomm'un en güçlü işlemcilerinden alan Sony Xperia 5, Snapdragon 855'in yanı sıra 6 GB RAM ile birlikte geliyor.

Üç adet 12 MP'lik kamerayı bulunan Sony Xperia 5, 16 mm'lik süper geniş açılı bir lensin yanı sıra RAW gürültü azaltıcıyı içerisinde bulunduran 26 mm'lik normal lens ve portre modunun yanı sıra 2x optik zoom için kullanılan 52 mm'lik bir lens kullanıyor. Xperia 5, daha tutarlı odaklama ve hızlı fotoğraf çekimleri için Eye AF ve saniyede 10 kareye kadar AF/AE'ye de sahip.

CineAlta tarafından geliştirilen Cinema Pro, 21:9 oranında 4K HDR çekim imkanı sunuyor ve düşük ışıkta bile en iyi sonuçların alınacağını belirtiyor. Corning Gorilla Glass 6 ile korunan ön ve arka panelin herhangi bir yerinde parmak izi okuyucu bulunmazken Xperia serisinde alıştığımız yerde, cihazın yan tarafında parmak izi okuyucuyu görmek mümkün.

Android 9 Pie işletim sistemini kullanan Sony Xperia 5, 3.140 mAh'lik bir bataryayla birlikte geliyor. Batarya, Xperia'nın 'Adaptive Charging' ismini verdiği uyarlanabilir şarj teknolojisiyle birlikte geliyor.

Sony Xperia 5 teknik özellikleri:

6,1 inç (1.080x2.520 piksel) FHD+ OLED HDR ekran, 21:9 en/boy oranı, mobil platform için X1, DCI-P3 %100, Corning Gorilla Glass 6 koruma

Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 855 7 nm Mobile Platform, Adreno 640 GPU

6 GB RAM, 128 GB dahili depolama,512 GB'a kadar MicroSD kart desteği

Android 9.0 (Pie)

Tek / çift SIM

12 MP arka kamera (Exmor RS sensör, 1/2,6 sensör, f/1,6 diyafram açıklığı, Hybrid OIS/EIS, 1,4 μm piksel boyutu, Predictive fotoğraf, 12 MP f/2,4 diyafram açıklığı 1/3,4 inç 1,0 μm 135° ultra geniş açılı lens, 12 MP f/2,4 diyafram açıklığı 1/3,4 inç 1,0 μm 45° telefoto lens, Hybrid OIS/EIS, 2x optik zoom, 960 fps Super ağır çekim

8 MP ön kamera, 1/4 inç Exmor RS sensor, f/2,0 diyafram açıklığı, 1,12 μm piksel boyutu, 84° geniş açılı lens

USB Type-C ses, Stereo hoparlör, DSEE HX, LDAC, Dolby Atmos

Parmak izi okuyucu

Boyutlar: 158x68x8,2 mm; Ağırlık: 164 g

Suya ve toza dayanıklılık (IP65/IP68)

4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2,4 GHz / 5 GHz) MIMO, Bluetooth 5.0, GPS/ GLONASS, NFC, USB 3.1 Type-C

3.140mAh batarya, Xperia Adaptive Charging teknolojisi, USB Power Delivery (USB PD) hızlı şarj

Fiyat:

Sony'nin yeni amiral gemisi siyah, mavi, gri ve kırmızı renk seçenekleriyle gelecek ve 699 poundluk (yaklaşık 4.889 TL) bir fiyat etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. 2019 Ekim tarihinde belirli ülke ve bölgelerde çıkacak olan Sony Xperia 5'in ön siparişleri Birleşik Krallık'ta 18 Eylül tarihinde başlayacak.