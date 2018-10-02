Sony Xperia XA3’ün Tasarımı ve Teknik Detayları Açığa Çıktı

Sony Xperia XA2'nin üzerinden bir yıl bile geçmeden Sony Xperia XA3'ün fotoğrafları ortaya çıktı.

OnePlus benzeri şirketler gibi Sony de bir an önce yeni telefon üretme çabasında. Sony Xperia XA2’yi Ocak ayının sonlarına doğru duymuştuk ve 16 Şubat’ta satışa sunulmuştu. Daha bir önceki telefonun üzerinden bir yıl bile geçmiş olmamasına rağmen Sony Xperia XA3’ün dizaynı hakkında bilgi sahibi olduk.

Son sızıntılar sonucunda edindiğimiz bilgilerin ışığında Xperia XA3’ün 18:9 ekran oranına, parmak izi okuyucusuna ve çift kameraya sahip olacağını biliyoruz. Söylentilere göre Snapdragon 630 işlemcisini kullanacak olan cihazın 6 GB RAM ve 64 GB’lık bir dâhili hafıza ve Android 9 Pie ile gelmesi bekleniyor. Fiyat ve çıkış tarihi hakkında şu an için bilgi sahibi olmasak da yakında Sony’nin bu telefonuyla ilgili daha çok haber duyacağız gibi görünüyor.

Sony'nin son yıllarda çok eleştirilen geniş çerçeveli tasarım anlayışından vazgeçtiğini bir kez daha Xperia XA3 ile görmüş olduk. Cihazın dizaynını 360 derece olarak videoda bulabilirsiniz.