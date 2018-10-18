Xperia XZ1 İçin Android Pie Güncelleme Tarihi Belli Oldu

Geçtiğimiz hafta içerisinde Xperia XZ2 ve XZ2 Compact kullanıcılarını mutlu eden Sony, XZ1 kullanıcıları için Android Pie güncellemesini 26 Ekim'de yayınlıyor.

Bugüne değin Android güncellemeleri konusunda müşterilerini hiç hayal kırıklığına uğratmayan Sony, geçtiğimiz dönemde sözünü verdiği gibi Xperia cihazlara Android Pie güncellemesini sunmaya devam ediyor.

Sony'nin piyasada kendine sağlam bir yer edinmiş olan amiral gemileri Xperia XZ Premium, Xperia XZ1 ve Xperia XZ1 Compact'ın tamamı 26 Ekim'de Android 9.0 Pie güncellemesine kavuşuyor.

26 Ekim tarihinden 10 gün sonra da XZ2 Premium kullanıcıları güncellemelerine kavuşacak. Sony cephesinden gelen açıklamaya göre Xperia XA2, XA2 Ultra ve XA2 Plus güncellemeleri de Android 9.0 Pie'dan nasiplenecek. Ancak orta segment Sony kullanıcıları 4 Mart 2019 tarihini beklemek durumundalar.