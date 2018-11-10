Sony Android Pie'ı Eski Cihazlarına da Yayınladı

Sony akıllı telefonlarını en güncel işletim sistemi sürümünde tutmaya odaklanıyor.

Sony'nin amiral gemisi serisi XZ'nin 2. üyesi XZ2'nin Android Pie güncellemesi almasından sonra Japon şirket, XZ serisinin önceki üyelerine de Android Pie güncellemesini 26 Ekim'e kullanıcılarına kadar sunacağına dair söz vermişti. Söz verdiği tarihin üzerinden 2 hafta geçtikten sonra yılların akıllı telefon üreticisi Sony, Android 9 Pie güncellemesini Xperia XZ1, XZ1 Compact ve XZ Premium için bugün yayınladı.

Xperia XZ1, XZ1 Compact ve XZ Premium kullanıcılarının belirttiğine göre bugün içerisinde kademeli olarak Android 9 Pie güncellemesi için kullanıcıların cihazlarına bildirim geldi. Güncelleme notlarına göre cihazlarda ve işletim sisteminde bulunan bütün hatalar giderilerek, kullanıcılara oldukça verimli bir Android 9 Pie deneyimi sağlandı.

Cihazlara gelen güncelleme sadece Android 9 Pie ile de sınırlı değil. Aynı zamanda 1 Ekim tarihli bir güvenlik yamasını de cihaza yükleyen güncelleme; Sony'nin yeni kamera arayüzünü ve cihazlara 1080p çözünürlükte 960fps (saniyede çekilen kare sayısı) ağır çekim ve HDR video modlarını da getirdi. Sony güncellemeyi bölge bölge yapma eğiliminde. Eğer cihazınıza güncelleme henüz gelmediyse birkaç gün daha beklemenizde fayda var.