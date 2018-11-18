Xperia XZ2 Premium İçin Android Pie Güncellemesi Yayınlandı

Sony Mobile, bugün Xperia XZ2 Premium için 52.0.A.3.84 seri numaralı Android 9 Pie yazılımı güncellemesini yayınladı.

Sony, Xperia XZ2 Premium için Android Pie güncellemesini yayınladı. 52.0.A.3.84 numarasına sahip olan yeni güncelleme, Kasım 2018'de yayınlanan Android güvenlik yamalarını da içeriyor. Aynı yamalar 52.0.A.3.27 numaralı güncelleştirmeden itibaren Xperia XZ3, XZ2 ve XZ2 Compact telefonlarına da gelecek.

Xperia XZ2 Premium sahipleri Android Pie güncellemesi ile beraber yeni kamera arayüzüne kavuşuyor. Şirketin kamera performansında bir değişiklik yapıp yapmadığı ise merak konusu. Eğer Xperia XZ2 Premium sahibi iseniz ve Android Pie güncellemesini yaptıysanız, kamera peformansını test ederek değişiklik olup olmadığına göz atabilirsiniz.

Android Pie güncellemesi şu an için sayılı telefonlar için yayınlansa da önümüzdeki süreçte birçok telefona gelmesi bekleniyor. Fakat daha eski bir telefona sahip kullanıcılar, Android Pie güncellemesinin yeniliklerinden faydalanabilmek için yeni bir telefon almak zorunda kalacaklar.