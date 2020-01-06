Sony, Xperia XZ2 ve XZ3 Modellerine Android 10'u Yayınladı

Sony, bazı Xperia XZ modelleri için geçtiğimiz aylarda sözünü verdiği Android 10 güncellemesini bugün itibarıyla dağıtmaya başladı. Güncelleme almaya başlayan telefonların listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Son dönemlerde yaptığı faaliyetlerle akıllı telefon sektöründe küllerinden tekrar doğmak isteyen Sony, bu doğrultuda yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Japonya merkezli teknoloji firmasının mobil cephesinde yaptığı son yenilik ise geçtiğimiz aylarda bazı modeller için “2020 yılının başında” diyerek sözünü verdiği Android 10 güncellemesini yayınlamak oldu.

Bildiğiniz gibi Sony, daha önce Xperia 1 ve Xperia 5 modelleri için Android 10 güncellemesini yayınlamıştı. Bugün yayınlanan son güncellemeyle birlikte 4 farklı Xperia telefon daha Android 10 sürümüne kavuşmuş oldu. Böylelikle Android 10 güncellemesini alan Xperia modellerinin sayısı da toplamda 6’ya yükseldi.

Android 10 güncellemesini alan Xperia XZ modelleri:

Hangi cihazların Android 10 güncellemesini aldığına geçmeden önce güncellemeyle ilgili birkaç küçük detayı paylaşalım. Öncelikle “52.1.A.0.532” yapı numarasıyla görüntülenen yeni sürüm, yaklaşık 730 MB boyutunda. Bununla birlikte güncellemenin getirdiği yenilikler arasında Digital Wellbeing istatistikleri, geliştirilmiş istatistikler, karanlık mod ve Live Caption gibi Android 10’a ait özellikler bulunuyor.

İlk etapta ABD, Avrupa ve Asya’da birkaç bölge için yayınlanan güncellemenin kısa bir süre içerisinde dünya genelindeki Sony Xperia XZ modellerine ulaştırılması bekleniyor. Bugün itibarıyla Android 10 güncellemesini almaya başlayan Xperia modelleri ise şu şekilde:

Sony Xperia XZ 3

Sony Xperia XZ 2

Sony Xpreia XZ 2 Compact

Sony Xperia XZ 2 Premium

Bu listede yer alan herhangi bir Sony Xperia modelini kullanıyorsanız ve güncellemeyi telefonunuza yüklemek istiyorsanız Ayarlar > Sistem > Sistem Güncellemeleri adımlarını takip ederek güncellemenin telefonunuz için indirilebilir olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu yönteme ek olarak resmi Sony yazılımı olan ‘Xperia Companion’ uygulamasını PC veya Mac’inize yükleyerek telefonunuzu güncelleyebilirsiniz.