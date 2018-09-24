Sony Xperia XZ3 Google Asistan için Yeniliklerle Geliyor

Sony'nin en yeni amiral gemisi telefonu Xperia XZ3, 17 Ekim'de satışa çıkıyor ve 900 dolardan ön sipariş verilebiliyor. Yaklaşan satış tarihini beklerken Sony, bugün Xperia XZ3'ün Google Asistan'ın daha önce görmediğimiz sesli komutlarıyla geldiğini duyurdu.

Sony, yeni amiral gemisinde yer vereceği özel sesli komutları daha kullanılabilir hale getirmek için Google ile birlikte çalıştı. Bu sayede kullanıcılar çeşitli özellikleri sesleriyle aktive edebilecek ve Xperia XZ3 hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilecek.

Telefonda kullanılabilen farklı Google Asistan komutlarından bazıları şunlar:

4K HDR film çek.

Süper ağır çekim videosu çek.

3D Creator'ı aç.

4K HDR Film kaydı nedir?

Süper yavaş hareket nedir?

3D Creator nedir?

Side sense nedir?

Side sense ayarlarını aç.

Bu telefon ne yapabilir?

Xperia XZ3'ün kullanım kılavuzunda tüm komutların yer alacağını düşünüyoruz. Tüm bu komutlar beş dilde kullanılabilir olacak: İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca ve Almanca. Bu listede maalesef Türkçe yok. Elbette, bunları kullanabilmek için öncelikle Google Asistan'ı başlatmanız gerekiyor. Bunu "Hey Google" diyerek yapabilir veya dokunarak aktive etmek istiyorsanız güç tuşuna iki kez basabilirsiniz.

Sony Xperia XZ3 gelecek ay piyasaya çıktığında, Android 9 Pie ile kutudan çıkacak olan ilk telefonlardan olacak. Üstün özellikleri ve yenilikçi tasarımıyla dikkat çeken Xperia XZ3'ün en çok eleştiri alan kısmı ise fiyatı oldu. 900 dolarlık Sony Xperia XZ3'ün ne kadar satılacağı merak konusu.