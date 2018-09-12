Xperia XZ3 Ön Siparişi Verenlere Call of Duty: Black Ops 4

Sony Mobile ve Activision ortaklığı ile gerçekleştirilen kampanya neticesinde Xperia XZ3 ön siparişi veren Sony müşterilerine Call of Duty: Black Ops 4'ün bir kopyası hediye olarak gönderilecek.

Günümüzde bir akıllı telefona olan ilgiyi artırmak için oyun sektöründen faydalanma giderek daha fazla üreticinin tercih ettiği bir yöntem haline gelmiş durumda. Bunun en dikkat çeken örneklerinden biri ise dünyanın en popüler battle royal oyunlarından biri olan Fortnite’ın Galaxy Note9 lansmanı ile birlikte kısa süreliğine sadece bazı Samsung Galaxy akıllı telefonlarda erişilebilir olmasıydı.

Japon teknoloji devi Sony de yeni amiral gemisi Xperia XZ3’e olan ilgiyi artırmak için bir oyun promosyonu kullanmayı tercih etti. Buna göre Xperia XZ3 için ön sipariş veren tüketicilere Sony Mobile ve Activision, PlayStation 4 için bir Call of Duty: Black Ops 4 kopyası hediye edecek. Böylece PlayStation sahipleri hem oyuna erkenden erişim fırsatı yakalayacaklar, hem de bir taşla iki kuş vurmuş olacaklar.

Kampanya yalnızca Avrupa pazarında geçerli olacak. Ön sipariş veren tüketicilere cihazları 5 Ekim tarihinde ulaştırılacak. Call of Duty: Black Ops 4’ün 12 Ekim’de piyasaya çıkacağını düşünürsek Sony Xperia XZ3 sahiplerinin oyuna bir hafta kadar erken erişim sağlayacağını söyleyebiliriz. Call of Duty: Black Ops 4 hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.