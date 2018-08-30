Sony Xperia XZ3'ün Tasarım ve Teknik Detayları Belli Oldu

Sony, Xperia XZ3'ü bugün tanıtacak. Fakat sızıntılar, Sony'nin yeni amiral gemisinin tüm sürprizlerini bozmuş durumda.

IFA 2018’de sahne alacak olan Japon teknoloji devi Sony, birkaç saat sonra yeni amiral gemisi Xperia XZ3’ü ve yeni orta segment akıllı telefonu Xperia XA3’ü tüketicilerin beğenisine sunacak. Ancak Roland Quandt, yeni Sony amiral gemisinin tanıtımına saatler kala cihazın basın görsellerini ve önemli özelliklerini çevrimiçi olarak paylaştı.

Roland Quandt’a göre yeni Xperia XZ3, LG üretimi bir 6 inçlik P-OLED ekrana sahip olacak. çentikli tasarım yerin ‘Full View’ tasarım anlayışını sürdürecek olan cihazın ekran çözünürlüğü 2880x1440 piksel olacak. Stereo hoparlörler ekranın alt ve üst kısmında konumlandırıldığından çerçevelerin bir miktar kalın olduğunu söyleyebiliriz.

Teknik özelliklere geldiğimizde ise cihazın Snapdragon 845 işlemciye, 4GB RAM’e ve 64GB dahili depolama alanına sahip olduğunu görüyoruz. 3300mAh’lik bir bataryaya sahip olacak olan cihaz, kutusundan Android Pie işletim sistemi ile çıkan ilk akıllı telefon olabilir. Cihazın arkasında 19MP’lik tek bir kamera yer alırken önde de 13MP bir selfie kamerası yer alıyor.

Roland Quandt’ın sızıntı görsellerine göre yeni Xperia XZ3, siyah, beyaz, bordo ve yeşil renk seçenekleri ile piyasaya çıkacak. Açıkçası paylaşılan sızıntı görseller Sony’nin kalın çerçeveler kullanmaya devam ettiğini gösteriyor. Ancak gerek renk seçenekleri, gerekse tasarım çizgisi, Xperia XZ3’ün ‘çirkin’ bir görünüme sahip olmasını engelliyor.