Sony Xperia XZ3'ün İlginç Renk Seçenekleri Sızdırıldı

Çevrimiçi olarak sızdırılan bir basın görseline göre Sony Xperia XZ3, dört farklı renk seçeneğine sahip olacak.

Tanıtımına sayılı günler kala Sony’nin yeni amiral gemisi Xperia XZ3’ün tüm renk seçenekleri ortaya çıktı. Gümüş ve Siyah renk seçenekleri zaten önceden çevrimiçi olarak sızdırılmıştı. Ancak yeni sızıntı, Sony’nin tüm renk paletini ortaya çıkarıyor.

Sızıntıya göre Sony Xperia XZ3, siyah ve gümüş renk seçeneklerinin yanında yeşil ve mor renk seçeneklerine sahip olacak. Yeşil renk seçeneği, Xperia XZ2’nin yeşil renk seçeneğine az da olsa benziyor. Ancak mor, Sony için tamamen yeni bir nefes olacak.

Sızıntı görsele göre Sony, çentikli tasarım anlayışı yerine nevi şahsına münhasır çerçeveli akıllı telefon tasarımını sürdürecek. Cihazda tek arka kamera yer alacak. Söylentilere göre bu kamerada yeni 48MP Quad Bayer sensör yer alacak.

Sony, yeni amiral gemisi Xperia XZ3’ün lansmanını 30 Ağustos tarihinde gerçekleştirecek. Sony’nin Xperia XZ3 ile tüketicilere nasıl bir akıllı telefon tanıtacağını merak ediyorsanız Perşembe günü Webtekno’yu ziyaret etmeyi unutmayın.