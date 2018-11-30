Sony Xperia XZ4'e Ait Kılıf Tasarımı Ortaya Çıktı

Birkaç gün önce Xperia XZ4'e ait olabilecek fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından şimdi de telefona ait kılıf tasarımı ortaya çıktı.

Birkaç gün önce bir Rus sitesinde ortaya çıkan Sony Xperia XZ4 fotoğrafları, Sony'nin ilk kez 3 kameralı bir akıllı telefon çıkaracağına işaret ediyordu. Silikon kılıfa ait, bugün itibariyle ortaya çıkan 7 fotoğraftan da anlaşılabileceği gibi; kılıf, Xperia XZ4'e ait olduğu söylenen fotoğraflarla birebir uyuşuyor.

Kılıf tasarımının arka tarafında üç kamerayı ve LED flaşı kapsayabilecek genişlikte bir boşluk bulunuyor. Kılıfın alt tarafında ise hoparlör, USB-C girişi ve mikrofon için toplamda 3 adet boşluk bulunuyor. Xperia XZ3'ün 3.5mm kulaklık girişi bulundurmadığı göz ününe alındığında, XZ4'ün de bu özellikten mahrum kalması büyük bir ihtimal gibi gözüküyor.

Kılıfın üst kısmında bir adet mikrofon boşluğu daha bulunurken, sağ kısmında ise ses açma ve ses kısma, parmak izi okuyucusu, güç tuşu ve kamera tuşu olmak üzere toplamda 4 adet boşluk bulunuyor. Xperia XZ4'e ait silikon kılıfın diğer kılıflara göre oldukça ince olması ise kullanıcılar tarafından kılıfın en beğenilen özelliği oldu.