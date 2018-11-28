Sony Xperia XZ4, Sony'nin İlk 3 Kameralı Telefonu Olabilir

Geçtiğimiz günlerde bir Rus sitesinde donanım özellikleri sızdırılan Xperia XZ4 ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.

Sony'nin yeni nesil akıllı telefonlarında, çentik furyasına uymayacağı ve gövde/ekran oranı konusunda da devrimsel bir yenilik peşinde koşmayacağı biliniyor. Bu anlamda Sony'nin akıllı telefonlarını her zaman olduğu gibi diğerlerinden ayıran yegane özelliğinin yine kamera olması bekleniyor.

Sony'ye yakın kaynaklardan gelen sızıntıya göre Xperia XZ4, Sony'nin bugüne dek tasarladığı ilk 3 kameralı telefon olacak. Daha önce çift kameraya geçiş için bile uzun süre bekleyen ve Xperia XZ2 Premium ile furyaya ayak uyduran Sony, bu telefonun dışında herhangi bir çoklu kamera atılımında bulunmamıştı.

2019 yılı içerisinde Sony'nin birçok akıllı telefonuyla bu tek kamera alışkanlığı yıkılacak gibi duruyor. Xperia XA3, Xperia XA3 Ultra ve -bir ihtimal- giriş seviyesindeki Xperia L3'te çoklu kamera olması bekleniyor. Ayrıca XZ4'te çoklu lens olacağı dedikoduları da ayyuka çıkmış durumda.

Sızıntıyı basınla paylaşan OnLeaks ve MySmartPrice, herhangi bir detay vermekten kaçındı. Bununla birlikte XZ4'ün 6.5 inç ekranı ve 21:9 ekran oranıyla gelmiş geçmiş en büyük Sony akıllı telefonu olmasına kesin gözüyle bakılıyor.