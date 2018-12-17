Sony Xperia XZ4'ün Ön Panel Görseli Ortaya Çıktı

Sony'nin 2019'da piyasaya süreceği Xperia XZ4 modeline dair detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bu ayın başlarında Sony Xperia XZ4’e dair çıkan sızıntı haberlerinde, XZ4’ün ekran oranının 21:9 olacağı iddia edilmişti. Popüler bir muhabir ve tasarımcı olan Benjamin Geskin, Sony Xperia XZ4’e ait olduğu iddia edilen bir ön panelin fotoğrafını paylaştı. Paylaşılan görsel, daha önce ortaya çıkan 21:9 ekran iddiasını doğruluyor.

Telefonun yan ve alt çerçevesi oldukça ince. Üst tarafındaki çerçeve ise kulaklık yuvası için yeterince kalın. Yapılan haberlere göre, Sony Xperia XZ4’ün ekranı LG tarafından üretildi. Yine gelen dedikodulara göre, 21:9 oranındaki ekranın boyutu ise 6.55 inç.

Sony Xperia XZ4, Snapdragon 855 yonga setini kullanan ilk telefon olacak. 64GB ve 256GB dahili depolama hafızasına sahip olacak olan telefonda, harici microSD kart yuvası da olacak. Telefonun arka tarafında ise üçlü kamera sistemi yer alacak. Cihaz, Android 9.0 Pie işletim sistemiyle birlikte gelecek.

Telefonun gövdesinin, cam ve metal karşımı olması bekleniyor. Çıkan haberlerde, telefonun boyutunun 166.9 x 72.4 x 8.2 mm olduğu iddia edildi. Cihazın, Şubat 2019’da yapılacak Mobile World Congress (MWC)’de tanıtılması bekleniyor.