Xperia XZ4'ün Konsept Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Bir Rus teknoloji sitesi, merakla beklenen Sony Xperia XZ4'ün teknik özelliklerini ortaya çıkardı. Siteye göre Sony, yeni amiral gemisi ile tasarımını ciddi şekilde güncelleyecek.

Popülaritesi günden güne azalıyor olsa da Sony, hala pek çok tüketicinin favori markalarından biri. Hal böyle olunca da Sony amiral gemileri akıllı telefon pazarı için heyecan yaratmaya devam ediyor. Bir Rus teknoloji sitesi, Xperia XZ4’ün teknik özellikleri ve konsept tasarım görselini paylaştı.

Sitede yer alan bilgilere göre yeni Sony Xperia XZ4, 6.2 inç QHD+ OLED ekrana sahip olacak. Cihaz ayrıca 2019 model hemen her amiral gemisinde göreceğimiz Snapdragon 8150 (Snapdragon 855) işlemciye ve 256GB’a kadar dahili depolama alanına sahip olacak. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde cihaz kutudan Android Pie işletim sistemi ile çıkacak.

Neredeyse tüm akıllı telefon üreticilerine kamera tedarik etmesine rağmen amiral gemisi segmentinin en iddialı kamera performanslarından birini bir türlü gösteremeyen Sony, Xperia XZ4 ile çift kamera kurulumuna devam edecek. Arkada 24MP+16MP çift kamera bulunurken önde 24MP’lik tek bir kamera yer alacak.

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Site, Xperia XZ4 için bir konsept tasarım görseli de paylaştı. Görsele göre Sony, ekranın yanındaki ve altındaki çerçeveleri tamamen ortadan kaldırıyor. Buna karşın ekranın üstünde ahize, sensörler ve ön kameranın bulunduğu geniş bir çerçeve yer alıyor. Şirketin çentikli tasarımı tercih etmemesi anlayışla karşılanabilir ancak bu denli kalın çerçeveler eleştirileri de beraberinde getirecektir.