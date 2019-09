Sony'den, Yeni Amiral Gemisi 'Xperia 2' İçin Tanıtım Videosu

Sony, çalışmalarını tamamladığı ve IFA 2019 etkinliklerinde tanıtacağı yeni amiral gemisiyle ilgili bir tanıtım videosu hazırladı. Hazırlanan video, şirketin yeni amiral gemisi Xperia 2'nin daha önceden sızdırılan özellikleriyle tutarlılık gösteriyor.

Japon teknoloji devi Sony, önümüzdeki günlerde Berlin'de yapılacak olan IFA 2019 etkinlikleri için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket Berlin'de, büyük umutlar besleyerek geliştirdiği yeni amiral gemisi Xperia telefonunu duyuracak.

Geçtiğimiz günlerde teknik özellikleri ortaya çıkan amiral gemileri için Sony, şimdi yeni bir tanıtım videosu hazırladı. Hazırlanan videoda şirketin yeni amiral gemisinin boyutlarına dem vurularak "Xperia avucunuzun içinde" anlamına gelen "Xperia in the palm of your hand" ibarelerine yer verildi.

Aslına bakılacak olursa Sony'nin yayınladığı videoda vermek istediği mesaj, Xperia 2'nin teknik özellikleriyle uyuşuyor. Çünkü daha önce sızdırılan bilgiler şirketin yeni amiral gemisinin 6.1 inç boyutunda olacağını, kullanıcılara 4K çözünürlük sunacağını ve 21:9 en boy oranına sahip olacağını ortaya koyuyordu.

Ancak videonun bizlere sunduğu bilgiler sadece boyutlarla ilgili de değil. Sony tarafından yayınlanan videonun arka plan renklerine dikkatli bakıldığı zaman mavi, mor ve beyaz renkler açıkça görülebiliyor. Bu da daha önceki bilgileri doğruluyor. Ancak beyaz renkli Xperia 2, bugüne dek ortaya çıkmadı.

Dilerseniz şimdi de Sony tarafından paylaşılan o videoya bakalım;

Japon teknoloji devi, IFA 2019 etkinliklerindeki tanıtımını 5 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirecek. Sony'nin yeni amiral gemisini tanıtmasıyla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı ortaya çıkmış olacak.