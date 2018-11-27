Sony’nin aldığı kartuş patenti, yanında pek çok söylentiyi de beraberinde getirdi. Yoksa PS Vita'dan sonra yeni bir mobil konsol mu gelecek?

PlayStation markasının yaratıcısı olan Sony, konsol piyasasının da liderlerinden. Evlerde en çok tercih edilen, en popüler konsol üreticisi olan Sony daha sonra gözünü el konsollarına dikmişti. Konsol konusundaki rekabet de PSP’nin çıkmasıyla beraber Sony lehine sonlanmıştı.

PlayStation Portable’da yakaladğığı büyük başarıyı Vita ile yakalayamayan firma, 2015 yılında Vita’nın devamının gelmeyeceğini açıklamıştı. Bu yılın başında ise bu karardan vazgeçen Sony, mobil konsol piyasasını tamamen bırakmaya hazır değil.

Bir konsola takılacağı belli olan ve hakkında sadece bir elektronik oyun aletine ait olduğu bilgisi bulunan bu kartuşların nerede kullanılacağı bilinmiyor. Sony, 2017 yılında Nintendo Switch benzeri bir cihaz için patent almıştı. O cihaz daha sonra unutulup gitti. Sonuçta patent alınan her ürün piyasaya ulaşacak diye bir kaide yok.