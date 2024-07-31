Sony çatısı altındaki Bungie'den 220 çalışanın işine son verilecek, kalanların da bir kısmı PlayStation tarafında görevlendirilecek.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte oyun firmaları peş peşe yeni oyunlarını duyurmuş ve etkinliklerde sahne almıştı. Şimdi ise olağan akışlarına dönen firmalar yeniden işten çıkarmalara imza atmaya başladı. Son olarak Sony, Destiny 2 ve Marathon oyunlarını geliştiren Bungie'de büyük işten çıkarmalar yapıyor.

Son açıklamaya göre, firma Bungie kadrosundan 220 kişiyi işten çıkaracak. Kalan çalışanların da %12'sine tekabül eden 155 çalışan ise Sony tarafından PlayStation kanadına kaydırılacak. Ayrıca bazı çalışanlar da PlayStation Studios'a gönderilecek.

Bungie zarar etmeye başladığını açıkladı

Bungie CEO'su Pete Parsons, yaptığı açıklamada "Oldukça hırslıydık, finansal güvenlik marjlarımızı fazlasıyla aşmıştık ve bütçemiz eksi vermeye başlamıştı." ifadesini kullandı. Parsons, firmanın finansal anlamda gidişatını gördükten sonra işten çıkarmaları engellemek için ellerinden geleni yaptıklarını açıkladı. Firma CEO'su ayrıca, aldıkları tüm önlemlere rağmen attıkları adımların yeterli olmadığını ifade etti.

Bungie, şirket yönetiminin maaşlarında kesintiye gidip gitmediği konusunda ise bir açıklama yapmadı. Sony, Bungie'yi 2022 yılında 3,6 milyar dolar gibi ciddi bir meblağ ödeyerek satın almıştı. Sony'nin amacı firmayı PlayStation çatısı altında "küresel multi-medya eğlence firması" hâline getirmek istediğini ifade etmişti.

Eski Destiny 2 topluluk yöneticisi Liana Ruppert ve bazı Bungie çalışanları ise CEO Parsons'tan istifasını istedi.