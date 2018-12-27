Çin'de bir genç öğrenci tarafından geliştirilen uygulama Yuanfudao, değerini 3 milyar dolara çıktı.

Yuanfudao isimli uygulama, Çin'de çok kısa süre içinde popülerleştikten sonra dünyaya açıldı. Gönderdiğiniz herhangi bir matematik sorusunu anında cevaplayan, Çin'deki neredeyse her orta ve yüksek öğretim kurum öğrencisinde bulunan uygulamanın son değeri 2.7 milyar dolar olarak belirlenmişti. Yapılan bir finansman çalışmasıyla 300 milyon dolar daha yatırım alan uygulamanın değeri bir anda 3 milyar dolara fırladı.

Yaklaşık 6 yıldır büyük bir ivmeyle yükselenen Yuanfudao, aynı zamanda canlı dersler ve önemli sınavlarda çıkan soruların cevaplarını görüntülü olarak sunuyor. Tüm bunlar için tek yapmanız gereken sorunun fotoğrafını çekmek ve uygulamaya yüklemek.

Son olarak geliştirilen uygulamanın bir fikri mülk olduğunu belirtelim. Yani ileride benzer bir uygulama yapmak isteyen büyük uygulama geliştiricileri, Yuanfudao'nun kapısını çalmak durumunda.